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Başrolde ölüm

Dizi oyuncusu , yemek yerken kalp krizi geçirerek hayata gözlerini yumdu. Acı haber, ailesini ve sevenlerini gözyaşlarına boğdu

Başrolde ölüm
Tekirdağ'ın Çerkezköy İlçesi'ndeki bir sitede güvenlik görevlisi olarak çalışan Harun Kandemir (35), aynı zamanda "Kurtlar Vadisi", "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz", "Filinta" ve son olarak "Çukur" adlı dizide usta oyuncularla birlikte rol aldı. Oyuncudan gelen kötü haber, sevenlerini yıktı. Kandemir, önceki akşam Çerkezköy'de ailesiyle birlikte akşam yemeği yerken aniden fenalaştı. Boğazını tutarak yere yığıldı. Ailesi, 112'yi aradı. Ancak Kandemir, ambulansla hastaneye kaldırılırken yolda hayata gözlerini kapadı. Kandemir'in kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiğini saptandı. Acı haber, talihsiz oyuncunun ailesine ve sevenlerine büyük üzüntü yaşattı.


Fırat KESKİNKILIÇ
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  • 07 Mart 2018, Çarşamba
  • Gazete
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