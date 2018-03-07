Başrolde ölüm

Tekirdağ'ın Çerkezköy İlçesi'ndeki bir sitede güvenlik görevlisi olarak çalışan Harun Kandemir (35), aynı zamanda "Kurtlar Vadisi", "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz", "Filinta" ve son olarak "Çukur" adlı dizide usta oyuncularla birlikte rol aldı. Oyuncudan gelen kötü haber, sevenlerini yıktı. Kandemir, önceki akşam Çerkezköy'de ailesiyle birlikte akşam yemeği yerken aniden fenalaştı. Boğazını tutarak yere yığıldı. Ailesi, 112'yi aradı. Ancak Kandemir, ambulansla hastaneye kaldırılırken yolda hayata gözlerini kapadı. Kandemir'in kalpkrizi sonucu yaşamınıyitirdiğini saptandı. Acı haber, talihsiz oyuncunun ailesine ve sevenlerine büyük üzüntü yaşattı.
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