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Baba kader

, Kalesi’ne gitti. Fotoğraf çekilmek isterken 40 metre yükseklikten düşerek can verdi. Korkunç olayın ardından talihsiz adamın kızı da aynı yerden düşerek ölümle burun buruna geldi

Baba kader
Türkiye'nin konuştuğu korkunç kazayla ilgili, şok edici bir haber daha geldi. Kalede fotoğraf çekilirken düşerek ölen adamın kızının da aynı yerden düşerek yaralandığı bildirildi. Korkunç olay, 1 Ocak'ta meydana geldi. Halil Dağ (38), doğum gününde arkadaşlarıyla birlikte tarihi Şanlıurfa Kalesi'ne gitti. Kaleye çıkan Dağ, burada fotoğraf çektirmek istedi. Genç adam, bu sırada dengesini kaybederek yaklaşık 40 metre yükseklikten aşağı düşerek hayatını kaybetti. 'ın düşme anına ilişkin görüntüler ise saniye saniye cep telefonu ve güvenlik kameralarınca görüntülendi. Korkunç olayın ardından Dağ'ın 16 yaşındaki kızı Songül Dağ, dün babasının düştüğü yere giderek bölgeyi gezdi.


Genç kız, daha sonra babası gibi dengesini kaybederek 10 metre yükseklikten yuvarlanarak aşağı düştü. Ağır şekilde yaralanan Songül, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi güvenlik görevlilerince olay yerine çağrılan ambulansla Balıklıgöl Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Burada tedavi altına alınan genç kızın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. Olayla ilgili soruşturmanın ise sürdüğü kaydedildi.


Mehmet YILDIRIM
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  • 07 Mart 2018, Çarşamba
  • Gazete
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