Baba kader

Türkiye'nin konuştuğu korkunç kazayla ilgili, şok edici bir haber daha geldi. Kalede fotoğraf çekilirken düşerek ölen adamın kızının da aynı yerden düşerek yaralandığı bildirildi. Korkunç olay, 1Ocak'ta meydana geldi. HalilDağ (38), doğum gününde arkadaşlarıyla birlikte tarihi Şanlıurfa Kalesi'ne gitti. Kaleye çıkan Dağ, burada fotoğraf çektirmek istedi. Gençadam, bu sırada dengesinikaybederek yaklaşık 40metre yükseklikten aşağıdüşerek hayatını kaybetti.Halil Dağ'ın düşme anına ilişkin görüntüler ise saniye saniye cep telefonu ve güvenlikkameralarınca görüntülendi. Korkunç olayın ardından Dağ'ın 16 yaşındaki kızı Songül Dağ, dün babasının düştüğü yere giderek bölgeyi gezdi.
Genç kız, daha sonra babası gibi dengesini kaybederek 10 metreyükseklikten yuvarlanarak aşağı düştü. Ağır şekilde yaralanan Songül, ŞanlıurfaBüyükşehir Belediyesi güvenlik görevlilerince olay yerine çağrılan ambulansla Balıklıgöl DevletHastanesi'ne sevk edildi. Burada tedavi altına alınan genç kızın sağlık durumununciddiyetini koruduğu belirtildi. Olayla ilgili soruşturmanın ise sürdüğü kaydedildi.
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