İzmir'in Basmane semtindeki bir otelde, cep telefonu bataryasının patlayıp, perdeyi tutuşturmasıyla çıktığı belirtilen yangında, can pazarı yaşandı. Alevlerin bir anda sardığı otelde kalan 2 kadın, 6'ncı katta mahsur kaldı. Otomobilin üzerine düşen kadınlardan biri ağır yaralanırken, diğeri ise tele takılarak düştüğü için hafif yaralı olarak kurtuldu. Otelde kalan 2 kişi de dumandan etkilendikleri için hastaneye kaldırıldı.
İzmir'de otelde can pazarı
İzmir'in Konak ilçesi Basmane semtinde bulunan bir otelde yangın çıktı. Otelde kalanlar pencerelerden park halindeki otomobillerin üzerine atlayarak kurtulmaya çalıştı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve kurtarma ekibi sevk edildi.
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