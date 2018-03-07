

İzmir'in Basmane semtindeki bir otelde, cep telefonu bataryasının patlayıp, perdeyi tutuşturmasıyla çıktığı belirtilen yangında, can pazarı yaşandı. Alevlerin bir anda sardığı otelde kalan 2 kadın, 6'ncı katta mahsur kaldı. Otomobilin üzerine düşen kadınlardan biri ağır yaralanırken, diğeri ise tele takılarak düştüğü için hafif yaralı olarak kurtuldu. Otelde kalan 2 kişi de dumandan etkilendikleri için hastaneye kaldırıldı.