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Yunanistan bir haine daha kanat gerdi

Yunanistan, 'nin iadesini talep ettiği Üyesi 'ın iade talebini reddetti.

Yunanistan bir haine daha kanat gerdi

Atina İstinaf si, tutuklu yargılanan terör örgütü üyesi 'a ilişkin 'nin iade talebine ret karar verdi.

YUNANİSTAN OPERASYONDA YAKALANANLARIN KİMLİKLERİNİ AÇIKLADI
Savcı mütalaasında, Özpolat'ın, hakkındaki iade talebinin dışındaki suçlardan da yargılanabileceği ve iadeye ilişkin gerekli koşulların bulunmadığı gerekçesiyle iadenin reddine yönelik görüş verdi.

Mahkeme, savcının mütalaası yönünde karar vererek, iade talebini kabul etmedi.

Yunan yargısı, ocak ayında da bir diğer örgüt üyesi Mehmet Doğan'a ilişkin Türkiye'nin iade talebini reddetmişti.

AK PARTİ VE ADALET BAKANLIĞINA YAPILAN SALDIRININ FAİLİ DE ARALARINDA
Kasım ayı sonunda Atina'da üç hücre evine düzenlenen operasyonla yakalanan 9 DHKP-C üyesi, "patlayıcı madde ve silah bulundurmak", "terör örgütü üyesi olmak" ve "sahte belge bulundurmak" suçlamalarıyla tutuklanarak mahkemeye sevk edilmişti.

Terörle mücadele ekiplerinin operasyonunda, bomba yapımında kullanılan malzemeler, patlayıcı madde ve sahte kimlik de ele geçirilmişti.

Yakalanan terör örgütü üyeleri arasında, 2013'te AK Parti Genel Merkezi ve Adalet Bakanlığı saldırılarının faili olan, ardından mühimmat yüklü bir botun Sakız Adası'ndan Türkiye'ye geçirilmesine ilişkin Yunanistan'da yakalanan Hasan Biber isimli örgüt üyesi de bulunuyor.

Yunan basını, örgüt üyelerinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen yıl aralık ayındaki ziyaretinde saldırı hazırlığı içerisinde olduklarına yönelik bulgular olduğunu iddia etmişti.

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  • 06 Mart 2018, Salı 15:32
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