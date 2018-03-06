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'de yaralanan uzman onbaşıdan acı haber!

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin () ’de sürdürdüğü ’nda 8 askerin olduğu çatışmada yaralanan Uzman Onbaşı (24), tedavi gördüğü hastanede şehit oldu.

Afrinde yaralanan uzman onbaşıdan acı haber!

1 Mart tarihinde, kırsalında Hac Bilal Köyü Kel Tepe bölgesinde PKK/YPG'li teröristlerle çıkan, 8 askerin olduğu çatışmada yaralanan 13 askerden biri olan Uzman Onbaşı , bugün saat 11.00 sıralarında tedavi gördüğü Ankara'daki Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde şehit oldu.

Acı haber, 'nın Dalaman ilçesinde oturan yakınlarına ulaştı. Şehidin babası Enver Demir ve annesi Zeynep Demir'in ise Ankara'da bulunduğu belirtildi.

Şehidin naaşının bugün saat 18.00'de Dalaman Devlet Hastanesi'ne getirileceği, yarın da öğlende kılınacak cenaze namazı sonrası Gürleyik Mahallesi'ndeki Naldöken Mezarlığı'nda törenle toprağa verileceği belirtildi.

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  • 06 Mart 2018, Salı 15:45
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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Naim Naim

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun şehidimizin.

Aynı Görüşte misiniz?
evet2
hayır0
cevapla 06.03.2018 16:06
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