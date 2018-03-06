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İstanbul'da 39 ilçede büyük operasyon

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'nün koordinesinde 39 ilçenin emniyet müdürlüğü ekipleri, 100 noktada 1500 polis ile “-15" denetimi gerçekleştiriyor.

İstanbulda 39 ilçede büyük operasyon

İstanbul'da " 15" denetimi yapılıyor. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'nün koordinesinde 39 ilçenin emniyet müdürlüğü ekipleri, 100 noktada 1500 polis ile "Kurt Kapanı-15" denetimi gerçekleştiriyor.

ARAÇLAR DİDİK DİDİK ARANDI
Uygulama kapsamında Bostancı İDO İskelesi önünde de polis ekipleri, şüpheli gördükleri araçları durdurdu. Araçları didik didik arayan polis, Genel Bilgi Taraması (GBT) da yaptı. Narkotik köpekleri ve polis helikopteri de denetime katıldı.

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  • 06 Mart 2018, Salı 15:29
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