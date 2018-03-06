Yunan askerler soruşturmasında flaş gelişme

Türkiye sınırını geçerek girdikleri yasak askeri bölgede yakalanan ve Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada geçtiğimiz cuma günü tutuklanan iki Yunan askeriyle ilgili soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Savcılık iki askerin telefonlarını detaylı dijital inceleme için Ankara'daki Jandarma Kriminal Daire Başkanlığı'na gönderdi. Jandarma kriminal uzmanlarının yapacağı incelemede telefonlardaki mevcut görüntüler ve (varsa) silinmiş diğer dijital veriler tespit edilecek.

SORUŞTURMAYA YÖN VERECEK

İki Yunan askeri hakkında "Askeri casusluğa teşebbüs" ve "Yasak askeri bölgeye girmek" suçlarından soruşturma başlatılmış, askerler "Yasak askeri bölgeye girmek" suçlarından tutuklanmıştı. Telefonlar üzerinde yapılacak inceleme neticesinde elde edilecek bulgulara göre soruşturmanın seyri belli olacak... Askerlerin tutukluluğuna yapılan itiraz dün ilgili mahkeme tarafından reddedilmişti.