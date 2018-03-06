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askerler soruşturmasında flaş gelişme

Tutuklu 2 askerin teledonları telefonlarını detaylı dijital inceleme için ’ya gönderildi.

Yunan askerler soruşturmasında flaş gelişme

sınırını geçerek girdikleri yasak askeri bölgede yakalanan ve Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada geçtiğimiz cuma günü tutuklanan iki askeriyle ilgili soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Savcılık iki askerin telefonlarını detaylı dijital inceleme için 'daki Jandarma Kriminal Daire Başkanlığı'na gönderdi. Jandarma kriminal uzmanlarının yapacağı incelemede telefonlardaki mevcut görüntüler ve (varsa) silinmiş diğer dijital veriler tespit edilecek.

SORUŞTURMAYA YÖN VERECEK
İki hakkında "Askeri casusluğa teşebbüs" ve "Yasak askeri bölgeye girmek" suçlarından soruşturma başlatılmış, askerler "Yasak askeri bölgeye girmek" suçlarından tutuklanmıştı. Telefonlar üzerinde yapılacak inceleme neticesinde elde edilecek bulgulara göre soruşturmanın seyri belli olacak... Askerlerin tutukluluğuna yapılan itiraz dün ilgili mahkeme tarafından reddedilmişti.

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  • 06 Mart 2018, Salı 10:33
YORUMLAR 2 yorum yapıldı

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tevfik tevfik

oğlum batı abd ,TÜRKİYE eski TÜRKİYE değil ,artık sizlerin hücrelerinize dna nıza kadar tanır olduk ,sizlere acımak mazluma zulümdür, ALLAH C,C u bile sizden yaka silkmiş ,sizlere lanet etmiş,

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 06.03.2018 11:47
Uyan T&#252;rkiye Uyan Türkiye

Türkiye'de o kadar satılmış insan mevcut ki düşman askerinin casusluğuna ihtiyaçları yok. Başta FETÖ'yü gördük

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 06.03.2018 11:19
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