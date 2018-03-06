Erdoğan: "Batsın sizin kararınız!"

Partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;



"HAYIRLARA VESİLE OLMASINI ALLAH'TAN DİLİYORUM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerine "AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nın partimiz ve ülkemiz için hayırlara vesile olmasını Allah'tan diliyorum." diyerek başladı.





Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü;



"CEZAYİR İLE BU TÜR TEMASLARI SIKLAŞTIRMAMIZ GEREKİYOR."

Geçtiğimiz hafta pazartesi günü başlayıp cumartesi sabah doğru biten uzun bir Afrika seyahatimiz oldu. Cezayir, Moritanya, Senegel ve Mali'de verimli görüşmeler gerçekleştirdik. Bir kısmında işadamlarımız da bize refakat ederek önemli görüşmeler gerçekleştirdiler. Gelecek nesillere daha iyi bir ortak miras bırakabilmek için Kuzey Afrika'nın parlayan yıldız olarak gördüğüm Cezayir ile bu tür temasları sıklaştırmamız gerekiyor. Milli enerji şirketi ile Adana'da yapılmakta olan 1 milyar dolarlık petro kimya yatırımını yeni dönemin habercisi olarak kabul ediyorum.



"ÜLKELERİN ORTAK BİR ÖZELLİĞİ DE 15 TEMMUZ'DA ÜLKEMİZE VERDİKLERİ GÜÇLÜ VE SAMİMİ DESTEKTİR"

Moritanya'da şahit olduğumuz manzara bize sorumluluklarımızı bir kez daha hatırlattı. Batı Afrika'nın en önemli ülkelerinden olan Senegal iyi ilişkilere sahip olduğumuz bir ülke. Afrika'nın çoğu yeri gibi gerçekten yoksulluğun sürdüğü bu ülke ile her alanda yapılabilecek çok işimizin olduğunu da düşünüyoruz. Seyahatimizin son durağı Mali, tüm ülkeler içinde en sıkıntılı olanıydı. Bu ülkeye de Cumhurbaşkanı düzeyindeki ilk ziyaretimizi gerçekleştirerek Cumhurbaşkanı ile, halklarımız arasındaki ilişkilerimizi geliştirme kararını aldık. Ülkelerin ortak bir özelliği de 15 Temmuz'da ülkemize verdikleri güçlü ve samimi destektir. Bu ülkeler FETÖ okullarını kısa sürede Maarif Vakfımıza devrederek samimiyetlerini sözde bırakmamışlardır. Kendilerine bir kez daha teşekkür ediyorum.



"GEZİLERİMİZ VESİLESİ İLE GÖRDÜĞÜMÜZ BİR GERÇEK DE FETÖ'NÜN..."

Gezilerimiz vesilesi ile gördüğümüz bir gerçek de FETÖ'nün Afrika'da Türkiye'ye ne kadar zaman ve birikim kaybettirdiğidir.Tahribatını silmek hem de tüm ilişkileri yeni baştan kurmak için çalışıyoruz.

Sadece almak veya vermek Afrika ülkelerine iyilik etmek değil, acil durumlarda balık da vereceğiz ama asıl balık tutulmayı öğreteceğiz.Akıl vermeye kalkan Fransa Cezayir'de 5 milyon insanın katlini icra etti.



AFRİN'DEKİ ZEYTİN DALI HAREKATI AÇIKLAMASI

Türkiye bir yandan ilişkilerini geliştirmek için çabalarken diğer yandan ekonomisini güçlendirmeye, güvenlik politikalarını hayata geçirmeye devam ediyor. Bir süredir Suriye'deki gelişmeler yer alıyor. Zeytin Dalı Harekatı'nda yer alan bütün güvenlik güçlerimize rabbimden muvaffakiyet diliyorum.



"AFRİN HAREKATINDA 2872 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ"

Şüphesiz ki sefer bizden, zafer Allah'tandır. Şu ana kadar 700 kilometrekarenin üzerinde bir alan teröristlerden temizlendi ve bizim kontrolümüz altında. Etkisiz hale getirilen terörist sayısı son aldığım rakam 2872. TSK ve Jandarma'dan 41 askerimiz ile ÖSO'dan 159 kardeşimiz şehit oldu. Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarıma ve milletimize baş sağlığı diliyorum. Afrin harekatında 2872 terörist etkisiz hale getirildi.

Döktüğü kanın tek damlası dahi boşa gitmeyen bizim askerimizin yattığı toprak da tuttuğu bayrak da bellidir. Ruhunu ve bedenini kirli pazarlıkların amacı etmiş geberip giden teröristleri kimse hatırlamayacak. Zeytin Dalı Harekatı'nda gelinen nokta itibarıyla terör örgütünün sınırlarımız ile irtibatı artık tamamen kesilmiş durumda.Örgütün direniş gösterdiği yerler arasındaki Raco ve Şeyh Hadid teröristlerden temizlendi. Hem bölgenin kontrolü hem de örgütün harekat kabiliyeti kapsamında kritik öneme sahip Meydanlı Barajı'nın ele geçirilmesidir. Cinderes'e baskı artmış bulunuyor. Teröristler sıkıştırılıyor. Çok yakında burası da temizlenecek. Afrin şehir merkezinin kuşatması önündeki büyük engellerden biri de ortadan kalkmış olacak. Harekatın bundan sonraki kısmının çok daha hızlı şekilde yürüyeceğine inaniyorum.



"ÖSO BİZİM MÜCADELEDEKİ EN ÖNEMLİ KARDEŞLERİMİZDİR"

Tüm komutanlarımıza a'dan z'ye şükranlarımı sunuyorum. Ana muhalefetin temsilcileri ÖSO'ya terör örgütü yakıştırmasını yapacak kadar densiz olsalar da bizim için onlar o mücadeledeki en önemli kardeşlerimizdir.

"AFRİN HAREKATI'NIN NE KADAR DOĞRU OLDUĞUNU GÖRÜYORUZ"

Afrin'de attığımız her adımda karşımıza çıkan manzara yaptığımız operasyonun ne kadar doğru olduğunu gösteriyor. Kasti olarak tek bir sivilin zarar gördüğünü kimse iddia edemez, ispatlayamaz. Başka yerlerde gerçekleştirilmiş zulümleri gösterenlerin maskesi ortaya çıkıyor. Ülkemize yönelik iftiraların, yalanların hiçbiri de karşılıksız bırakılmamalı. Dünyanın herhangi bir yerindeki tek bir kişinin bile buna inanarak yanlış kanaatlere sahip olmasına gönlümüz razı gelmez.



CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN AB'YE SIĞINMACI TEPKİSİ

Avrupa ülkelerinin sahil güvenlik birimleri sığınmacıların botlarını delip onları denize, ölüme terk ederken, biz hiçbir ön şart aramaksızın her masumun canını kurtarmanın peşindeyiz

BM'YE SERT DOĞU GUTA TEPKİSİ: BATSIN SİZİN KARARINIZ, NE ANLAMI VAR?

Türkiye'nin amacının terör örgütleri ve onların arkalarındaki güçler de farkındalar. Bizim bölgeyi asli sahibi olan Suriyelilerin yaşayabileceği güvenli, huzurlu şartlara sahip bir yer haline getirmek istediğimizi herkes biliyor. Bunları onlarla konuştuk. Amerika, Rusya, onlarla da konuştuk. En son gelişmeler Doğu Guta'daki gelişmeler yenilir yutulur mu? İnsanlığa sığar mı? BMGK'da karar alınıyor. Batsın sizin kararınız. İşleme konulmayan kararın insanlık için ne anlamı var? Siz insanlığı kandırıyorsunuz.



"KUDÜS MESELESİNDE 128 ÜLKE SESİNİ ÇIKARDI"

Bu 5 ülkenin sahip olduğu haklara onlar da sahip olsun. Biz bunu dünyada görüştüğümüz liderlere söylediğümizde haklısınız diyor, sesinizi çıkarın dediğimizde hiçbirisi sesini çıkaramıyor. Hamdolsun su Kudüs meselesinde 128 ülke sesini çıkardı, orada tavrını ortaya koydu. Bu tavrı "Dünya 5'ten büyüktür" anlayışını ortaya koymak için dünya ortaya koymalı.



"İSTEDİKLERİ DİPLOMATİK OYUNLARI OYNASINLAR"

Onların tankları, topları, uzaylara giden şusu busu olabilir. Olsun be! Bizim Allah'ımız var. Biz böyle yürüyeceğiz. Ülkemizin sınırları boyunca kurulmaya çalışan terör koridorunun tek bir hedefi olabilir. O da Türkiye'dir. Tüm silahların namluları ülkemize doğrultuldu. Hani dosttunuz ya? Hani biz müttefiktik, hani NATO'da beraberdik. Bunların hepsi aynen deve kuşu gibi.

"ANLAŞMA SAĞLANDIĞINA GÖRE, TEK BİR HEDEFİ OLABİLİR; O DA TÜRKİYE'DİR"

AB ile olan köklü ilişkileri sebebiyle Batı bloğunda yer alan NATO üyesi ülkemize yönelik böyle bir hazırlığın yapılmasını biz nasıl DEAŞ ile güvenlik kaygıları ile izah edebiliriz. Buradaki hedef açık bir şekilde Türkiye'dir. Türkiye'nin toprak bütünlüğüdür. İstedikleri kadar yalan söylesinler, istedikleri diplomasi oyunlarını oynasınlar, biz bu gerçeği görüyoruz.

Sahadaki bütün politikamızı buna göre belirliyoruz. Artık kimin ne dediği değil, ne yaptığına bakıyoruz. Somut uygulamasını görmediğimiz hiçbir görüşmenin, mutabakatın bizim nezdimizde kıymeti harbiyesi yoktur. 81 milyon tek yürek, tek ses olarak ezanımıza, bayrağımıza sahip çıktıysa, dışarıdan gelen tehditleri de aynı şekilde karşılamakta kararlıyız. 15 Temmuz bu konuda milattır. Türkiye 15 Temmuz'dan önceki Türkiye değildir.

"CEVABI ÇOK YAKINDA ONLARIN DA YÜZLERİNE ÇARPARIZ"

Nitekin, 15 Temmuz'un hemen ardından önce Fırat Kalkanı şimdi Zeytin Dalı Harekatı konusunda sağlam duruş bunun en büyük ispatıdır. Özgürlük mücadelesi silah değil, yürek işidir, iman işidir. Bizim hem silahımız var hem de ateş gibi yanan yüreğimiz, tunç gibi sağlam imanımız var. Biz her an atılacak her adıma hazır bir ülkeyiz, hazır bir milletiz. 3-5 teröristi tercih edenler varsa hiç şüpheleri olmasın ki bu cevabı onların da yüzlerine, yüreklerine çok yakında çarparız.

Birileri burada farklı yerlere çekip bunu beşer planındaki korkmak korkmamak gibi anlayıp da o korkmadan almasın. Bu orada geçmiştir, Akif merhum onu o anlayışla oraya yerleştirmiştir. Onunla İstiklal Marşımızı oluşturmuştur.

SEÇİM İTTİFAKI ELEŞTİRİLERİNE JET YANIT

Biz Afrika'dan Afrin'e kadar her yerde ve her konuda yoğun mücadele yürütürken maalesef çapı ve seviyesi düşen ana muhalefet ile karşı karşıya olduğumuzu görüyoruz. Her kritik konuda bu partinin yanlış tarafta bulunduğunu görmekten üzüntü duyuyoruz. İttifak için düzenleme sırasında da benzer bir manzara ile karşılaştık. Seçimlere ittifakla girilebilmesi husus ne AK Parti'ye ne de başka partiye münhasır değildir. Bu daha önce farklı şekillerde uygulanmadı mı? Bu ittifakın milletvekili seçimlerine teşkili yasama organında da mümkün kılacak bir imkandır. Geçmişte kimi seçimlerde zaten yapılan ama adeta hülle yöntemi kullanılan seçim ittifaklarının hukuki zemine kavuşturulmasıdır.

MHP İLE "CUMHUR İTTİFAKI"

Biz gittiğimiz yol kadar bu yola kimlerle gittiğimize de bakıyoruz. MHP ile birlikte oluşturduğumuz bu ittifak kararlı bir şekilde Meclis'te yürüyor. Niye birileri rahatsız oluyor? Neden? Niçin? BBP de desteklediğini ilan etti. Bu çatının altında olmasını arzu ettiğimiz partiler kendilerine başka bir yol arkadaşı seçiyorsa onlara da güle güle demekten başka bir şey elimizden gelmez.