Dışişleri'nden ABD'ye Afrin tepkisi

Pentagon sözcüsü Rob Manning'in, terör örgütü PKK'nın sözde üst düzey yöneticilerinden olarak bilinen ve Mazlum Kobani adını da kullanan Şahin Cilo kod adlı Ferhad Abdi Şahin'i "General Mazlum" olarak tanımlaması tartışmalara yol açmıştı.



Bu açıklamaya Dışişleri Bakanlığı'ndan tepki geldi



"PENTAGON SÖZCÜSÜ SAÇMALAMIŞ"

Dışişleri Sözcüsü Hami Aksoy, "Pentagon Sözcüsü saçmalamaya devam ediyor. PYD/YPG'nin PKK bir parçası olduğu ortaya konuldu" dedi.



"İDLİB'TE 170 BİN KİŞİLİK KAMP KURULUYOR"

Aksoy, "Fırat Kalkanı ve İdlib bölgesinde 9 farklı noktada 170 bin kişilik kamp kuruluyor" ifadelerine yer verdi.



SALİH MÜSLÜM AÇIKLAMASI

Öte yandan Aksoy, "Salih Müslüm hangi ülkede bulunursa bulunsun peşinden koşmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.



"SURİYE VE MENBİÇ TOPLANTISI YAPILACAK"

Aksoy, ABD - Türkiye arasında gerçekleştirilecek çalışma gruplarına ilişkin, "Suriye - Menbiç konularının ele alınacağı ilk toplantı 8-9 Mart tarihlerinde Washington'da yapılacak" açıklamasında bulundu.

ŞAHİN CİLO, TÜRKİYE'NİN KIRMIZI LİSTESİNDE

Terör örgütü YPG-YPJ/PKK'nın Suriye faaliyetleri, Irak-İran sınırında bulunan Kandil Dağı'nda yerleşik sözde başkanlık konseyinden yönlendiriliyor.

SDG ise söz konusu grubun Suriye'deki etiketi olarak kullanılıyor. SDG'nin başlı başına kendine ait militan tabanı ya da bağımsız yönetimi bulunmuyor.

Yaklaşık 50 bin silahlı kişiden oluştuğu iddia edilen SDG kadrosunun yüzde 70'den fazlası YPG ve kadın unsurlardan oluşan YPJ'den meydana geliyor.

Türkiye'nin başına ödül koyarak aradığı teröristlerden sözde SDG'nin genel komutanı Şahin Cilo Kobani/Mazlum kod adlı Ferhad Abdi Şahin ise tüm talimatlarını Kandil Dağı kadrosundan alıyor.

Kandil kadrosunun öne çıkan isimlerinden Cilo, PYD/PKK adına uzun süredir silahlı eylemlerin başında bulunuyor.

Amerikalı yetkililer, saha operasyonlarını büyük ölçüde Cilo üzerinden yürütüyor.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), 25 Nisan 2017'de Sincar ve Karaçok'a gerçekleştirdiği hava operasyonlarının ardından ABD'li komutanların Şahin Cilo'yla kameraların karşısına çıkması büyük tepki toplamıştı.

Cilo, İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan aranan teröristler listesinin "kırmızı" kategorisinde yer alıyor.