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Yıldırım: "15 Temmuz Türk yargısı için milat oldu"

Başbakan , 'da düzenlenen Yargıtay'ın 150. Yılı töreninde açıklamalarda bulundu. FETÖ'nün yargı içerisindeki yapılanmasının tamamen temizlendiğini belirten Yıldırım, reformların bundan sonra da süreceğini belirtti.

Yıldırım: 15 Temmuz Türk yargısı için milat oldu

Başbakan , Yargıtay'ın 150. Yılı Töreni'nde konuştu. Yargıda bulunan FETÖ'cülerin tamamen temizlendiğini ve yargının yeniden güç kazandığının altını çizen Yıldırım; "Yargı sistemimizin FETÖ nedeniyle kaybettiği insan kapasitesini karşılamak üzere hakim ve savcı sayısını yüzde 72 oranında artırarak, 9 binlerden, 16 bin seviyesine çıkardık." dedi.

Yıldırım'ın açıklamaları:

Başbakan Binali Yıldırım, Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde Yargıtayın 150. Yılı Sempozyumu'ndaki konuşmasında, "Yöneticiler olarak bizlerin gerek kanun yaparken gerek uygularken en başta gözetmemiz gereken adaletttir.16 yıldır adaletin tecellisi için çalışıyoruz. Yargıda örgütlenen FETÖ'nün hukuku nasıl katlettiğine şahit olduk. FETÖ'nün yargı sistemimize açtığı tahribat bugün çok daha iyi anlaşılıyor. Yargı, 15 Temmuz gecesi büyük bir iş başardı. Hukuka ve demokratik düzene sahip çıkan Yargı kurumlarımıza şükranlarımızı sunuyorum. Darbeci anlayış 15 Temmuz darbe girişimi gecesi ile artık tarih olmuştur. Darbecileri cesaretlendiren hukuk anlayışı artık yok olmuştur. Mehmetçiklerimiz Afrin'de adeta destan yazıyorlar. Şehit Polis Fethi Sekin ve tüm şehitlerimizi saygıyla anıyorum." ifadelerine yer verdi.

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  • 06 Mart 2018, Salı 14:40
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