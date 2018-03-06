Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yargıtay'ın 150. Yılı Töreni'nde konuştu. Türkiye'deki yargı sistemine dair açıklamalarda bulunan Erdoğan, Afrin'e düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı kapsamında da öldürülen terörist sayısının 2878'e ulaştığını söyledi.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Yüksek yargı camiamızın kıymetli mensupları, sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Ülkemizin adliye mahkemelerinde verilen hükümler konusundaki son inceleme mercii olan Yargıtayımızın 150. kuruluş yıl dönümünü tebrik ediyorum. Yargıtayımız Osmanlı döneminde 6 Mart 1898 yılında kurulan Divan-ı Ahkam-ı Adliye ile devreye girmiştir. Türkiye tarihinde ilk defa yargı kurumlarının darbecilere karşı açık ve net duruşu ile karşılaşmıştır. Geçmişte darbe dönemlerinde iyi sınav veremeyen yargı camiamızın 15 Temmuz'da gösterdiği cesaret ve dirayet takdire şayandır. Terör örgütünün üzerinde en çok çalıştığı kurum olmasına rağmen yargı mensuplarımızın başarısı adalet teşkilatımızın içine sızmış 4 bin civarındaki terör örgütü üyesi hakim ve savcının tasfiyesine rağmen gerçekleşmiştir. Bir kez daha şükranlarımı sunuyorum.

PARTİNİN İSMİNİ ARARKEN ÇOK ARAŞTIRDIK

Yasama organını çıkardığı kanunları adeta ete kemiğe büründüren yargı organlarımızın başarısı ülkemizin en önemli kazancıdır. Adaletin tıkandığı bir yerde diğer erklerin sağlıklı bir şekilde çalışabilmesi mümkün değildir. Bugün tüm mahkeme salonlarında yer alan adalet mülkün temelidir sözü devletin ancak adalet üzere ayakta kalabileceğini ifade eder. Genel başkanı olduğum partinin ismini ararken çok araştırdık, çok düşündük ve sonunda Adalet ve Kalkınma Partisi adını verdik. 81 vilayette bunu gerçekleştirdik. Bilimsel yaptık.

ADALET DAĞITMAYAN SAVCI VE HAKİM ZALİMLER ARASINA GİRİYOR

Tarihte hep bir adalet arayışı olduğunu görüyoruz. Adalet herkese hakkını vermektir. Hakkı vermekle gasp etmek arasındaki denge öylesine hassastır ki bunu sağlamak için çok çalışmak gerekir. Hz. Mevlana'ya göre ağaçlara su vermek adalet iken, dikene su vermek adaletsizliktir diyor. Her su emen kökü suladığınızda adil davranmış olmuyor adaletin ruhuna aykırı hareket ediyorsunuz demektir. Adalet dağıtmayan savcı ve hakim de zalimler arasına giriyor. Bir ülkede halk adalet çığlığı atar hale gelmişse oradaki yargı sisteminde bir sorun var demektir.

YEPYENİ BİR DÖNEMİ BAŞLATTIK

Kimi toplumlar var ki hayat düzenleri gayet mütevazi olmasına rağmen sağlam bir adalet düzeyine de sahiptir. Kimi toplumlar var ki zenginlikte herkesi geride bırakmasına karşın orada adaletin esamesi okunmaz. Bunun örneklerini son zamanlarda açıkça yaşıyoruz. Hükümete geldiğimizde milletimize, eğitim, sağlık, adalet sözünü vermiştik. Her alanda olduğu gibi yargıda da yepyeni bir dönemi başlattık. Pek çok reformu hayata geçirdik. 235 adalet sarayını hizmete sunarak yargı kurumlarımızı kaymakamlık binalarının bodrum katlarındaki izbe binalardan bizler kurtardık.

HİZMETLERİN DAHA HIZLI VE KALİTELİ VERİLMESİNİ TEMİN ETTİK

Yargıtayımızın yeni binasının şimdiden hayırlı olmasını diliyorum. Alternatif hukuki çözüm yollarını ele alarak uzlaşma ile sorunların çözümünü, yargı üzerindeki yükün hafifletilmesini de sağladık. Vatandaşlarımızın haksız yere adalet kurumları ile karşı karşıya gelmesinin önüne geçtik. Hizmetlerin daha hızlı ve kaliteli verilmesini temin ettik.

UYAP'IN SIKINTILARI VAR, KEŞKE BU İŞ KLASİK YOLLA YÜRÜMEYE DEVAM ETSEYDİ

Pek tasvip etmiyorum ama UYAP ile adliyeleri birbirine bağlayarak yapılan işlemler rahatça takip ediliyor. Bana göre çokça sıkıntılarını açıkça görüyoruz. Keşke bu şekilde değil de klasik sistemde bu iş geç de olsa yürüse daha adil olarak tecelli etseydi. UYAP'ta FETÖ'nün bu tezgahı iyi kurmuş olması, özeleştiri olarak söylüyorum. Biz de bu oyuna geldik. Geç gelen adalet, adalet değildir. Elimizden gelen çabayı göstermeye devam edeceğiz.

ETKİSİZ HALE GETİRİLEN TERÖRİST SAYISI 2878 OLDU

Türkiye bu reformları yaparken terör örgütleri ile yoğun bir mücadele yürütmektedir. Demokrasi ile güvenlik arasındaki dengeyi Türkiye olarak iyi kurabilen başka bir ülke var mıdır, ben bilmiyorum. Afrin'deki mücadelede etkisiz hale getirilen terörist sayısı salona girerken 2878 olmuştur. Bu mücadeleyi Mehmetçiğimiz dağ tepe, kar kış, kar bora demeden sürdürmektedir.