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nde dev hamle! Robot askerler geliyor

Firmanın sahibi Bilgisayar Yüksek Mühendisi Özgür Akın, Savunma Sanayi Müsteşarlığı'nın istemesi durumunda askeri alanda kullanılabilecek robot yapmaya hazır olduklarını söyledi.

Geçen yıl açılışı gerçekleştirilen insansı robot üreten Akınrobotics, savunma sanayinde milli ürünlerin kullanımının artması üzerine robot asker üretmeye hazırlanıyor. Savunma sanayi için her türlü desteği vermeye hazır olduklarını ifade eden Özgür Akın, şunları söyledi:

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  • 06 Mart 2018, Salı 15:02
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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&#220;retelim Üretelim

Savunma sanayimizde robot askerler ürettiğimiz gibi yerde ve havada savaşabilen mini boyutlu yer hava araçları da üretebiliriz İnşallah.

Aynı Görüşte misiniz?
evet2
hayır0
cevapla 06.03.2018 16:03
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