Firmanın sahibi Bilgisayar Yüksek Mühendisi Özgür Akın, Savunma Sanayi Müsteşarlığı'nın istemesi durumunda askeri alanda kullanılabilecek robot yapmaya hazır olduklarını söyledi.



Geçen yıl açılışı gerçekleştirilen insansı robot üreten Akınrobotics, savunma sanayinde milli ürünlerin kullanımının artması üzerine robot asker üretmeye hazırlanıyor. Savunma sanayi için her türlü desteği vermeye hazır olduklarını ifade eden Özgür Akın, şunları söyledi: