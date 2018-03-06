Seni çok aradık kuzum

İki çocuk annesi Dilara Kandak, 22 Ocak’ta sırra kadem bastı. Önceki gün ise ormanlık alanda cesedine ulaşıldı. Elleri ile ayaklarının bağlandığı anlaşıldı. Polis sır cinayeti çözmek için çalışma başlattı.
Antalya Korkuteli'nde yaşayan DilaraKandak (23), 22 Ocak tarihinde sırrakadem bastı. Baba Mehmet Kandak, kızı hakkındakayıp başvurusu yaptı. Ancak genç kadınabir türlü ulaşılamadı. Acı gerçek ise öncekigece ortaya çıktı. Alaaddin Mahallesi Gölbentmevkiinde ormanlık alanda gençkadının cesedine ulaşıldı. Elleriile ayaklarının bağlandığı anlaşıldı.Cenazesi incelenmek üzereAdli Tıp Kurumu'na yollandı. Dünsabah saatlerinde ise yakınları,adli tıpa gelerek cansız bedeninialdı. Genç kadının teyzesi ŞükranKoca'nın "Kuzum, seni çok aradıkama bulamadık" diye feryat etmesiyürekleri dağladı.
İki yıl önceboşandığı öğrenilen Dilara Kandakise İmrahor Mahallesi'ndeki mezarlıktaebediyete uğurlandı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.