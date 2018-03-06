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Seni çok aradık kuzum

İki çocuk annesi , 22 Ocak’ta sırra kadem bastı. Önceki gün ise ormanlık alanda cesedine ulaşıldı. Elleri ile ayaklarının bağlandığı anlaşıldı. Polis sır cinayeti çözmek için çalışma başlattı.

Seni çok aradık kuzum
Antalya Korkuteli'nde yaşayan Dilara Kandak (23), 22 Ocak tarihinde sırra kadem bastı. Baba Mehmet Kandak, kızı hakkında kayıp başvurusu yaptı. Ancak genç kadına bir türlü ulaşılamadı. Acı gerçek ise önceki gece ortaya çıktı. Alaaddin Mahallesi Gölbent mevkiinde ormanlık alanda genç kadının cesedine ulaşıldı. Elleri ile ayaklarının bağlandığı anlaşıldı. Cenazesi incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na yollandı. Dün sabah saatlerinde ise yakınları, adli tıpa gelerek cansız bedenini aldı. Genç kadının teyzesi Şükran Koca'nın "Kuzum, seni çok aradık ama bulamadık" diye feryat etmesi yürekleri dağladı.


İki yıl önce boşandığı öğrenilen ise İmrahor Mahallesi'ndeki mezarlıkta ebediyete uğurlandı.

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