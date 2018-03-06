Kurslara büyük ilgi

Ankara Yenimahalle Halk Eğitim Merkezi'nde düzenlenen "Okuryazarlık Seferberliği" açılış programına katılan Cumhurbaşkanı TayyipErdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, kız çocuklarının eğitimi için 15 yıl önce "Haydi Kızlar Okula" isimli seferberlik başlatıldığını, binlerce kızın eğitim yuvalarına yönlendirildiğini hatırlattı. Emine Hanım, bu seferberliğin sadece bir eğitim kampanyası değil, aynı zamanda bir sosyal dönüşüm seferberliği olduğunu belirtti. Geçen şubat ayında Müge Anlı'nın çağrısıyla atv'de- ki "TatlıSert" programına Cumhurbaşkanı Erdoğan ile katılarak kampanyaya desteklerini açıkladıklarını anımsatan Emine Erdoğan, MilliEğitim Bakanlığı'nın çalışmaları neticesinde kursların bugün resmi olarak başlatıldığını söyledi ve ekledi: Özellikle gündelik telaşlar içinde daha önce böyle bir imkanı olmayan evde, işte, tarlada, fabrikada ter döken emektar kadınlarımızın bu imkanı değerlendirmelerini rica ediyorum. Yaşınız kaç olursa olsun bu fırsatı kaçırmayın. 8 haftalık bir kurs hayatınızı değiştirebilir. İnanıyorum ki bu dahi, ileri hedefler için basamak olacak. Kardeşlerimiz ileride ilkokul denkliğinde diplomaya da sahip olacak. Okuma ihtiyacı barut gibidir. Bir kere tutuşunca artık onu söndüremezsiniz. İlk emri "Oku" olan bir dinin mensupları olarak bu çağrının cevapsız kalmayacağına inanıyorum. Kampanyanın açıklandığı son bir aylık süreçte kurslara başvuranların sayısı 270 bini geçmiştir. İnanıyorum ki 2,5 milyon vatandaşımızın tümü süreç içinde bu seferberliğe katılacak, ülkemizde okuma yazma bilmeyen hiç kimse kalmayacaktır.
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