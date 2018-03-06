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Kahraman anne

Burak Kaan, 13 yıl önce dünyaya geldi. Doğumda beynine oksijen gitmeyen Burak Kaan’ın engelli kalacağı açıklandı. Anne , pes etmedi. Oğlunu yürütmeyi başaran anne, onun normal okulda eğitim almasını da sağladı

Kahraman anne
Emekli polis memuru Serpil Atik, 13 yıl önce oğlu Burak Kaan'ı dünyaya getirdi. Erken doğum nedeniyle birçok komplikasyon ile doğan Kaan, doğum sırasında oksijensiz kalması nedeniyle de serebral palsi (beyinde kalıcı fonksiyon kaybı) hastası olarak dünyaya geldi. Çevresindekilerin oğlu için çabalamamasını telkin etmesine rağmen anne Atik, uzun uğraşlar sonucunda oğlunun yürümesini geliştirmeyi başardı. Kendisi gibi sereb-ral palsi hastası çocukların ebeveynlerine de tavsiyelerde bulunan , "Hangi meslekten veya kimden olursa olsun duyduğunuz olumsuz bir söz karşısında kendinizi bırakmayın. Umudunuzu hiçbir zaman yitirmeyin. Sürekli araştırın. Bir gün siz de çaresini bulursunuz. Fizik tedavi oğlumu iyileştirdi. Bu yüzden Bağcılar Belediyesi Başak Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi çalışanlarına teşekkür ediyorum" dedi. Bebeğinin ölümle yaşam arasında gidip geldiğini söyleyen anne Atik, yaşadıklarını şöyle anlattı: 6 ay hastanede kaldık. Doktorlar umutsuzdu. Ailece yıkılmıştık. Eve gittiğimde 24 saat boyunca ağladım. Ancak gözyaşı dökmenin bir çözüm olmadığını görünce 'Ne yapıp edip seni yaşatacağım' diye kendime söz verdim. Oksijen kablosu 1.5 metre boyundaydı. Zamanımın çoğu o daracık alanda geçti. Meme ememiyordu, sondayla besleniyordu. Uykuda havale geçiriyordu. Aklıma doktorun sözleri geliyordu. Diken üstünde oturuyordum. Gündüzleri işe gidiyordum geceleri de çocuğuma bakıyordum...



Serpil Atik, "imkansız diye bir şey yoktur" sözünün ne kadar doğru olduğunu kanıtladı. Şimdi herkesin gittiği bir okulda eğitim alan oğlu ile çok mutlu.
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