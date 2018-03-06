Kahraman anne

Burak Kaan, 13 yıl önce dünyaya geldi. Doğumda beynine oksijen gitmeyen Burak Kaan’ın engelli kalacağı açıklandı. Anne Serpil Atik, pes etmedi. Oğlunu yürütmeyi başaran anne, onun normal okulda eğitim almasını da sağladı
Emekli polis memuru SerpilAtik, 13 yıl önce oğlu BurakKaan'ı dünyaya getirdi. Erkendoğum nedeniyle birçok komplikasyonile doğan Kaan, doğum sırasındaoksijensiz kalması nedeniylede serebral palsi (beyindekalıcı fonksiyon kaybı)hastası olarak dünyaya geldi.Çevresindekilerin oğlu içinçabalamamasını telkin etmesinerağmen anne Atik, uzunuğraşlar sonucunda oğlununyürümesini geliştirmeyibaşardı. Kendisi gibisereb-ralpalsi hastasıçocuklarınebeveynlerinedetavsiyelerde bulunan Serpil Atik, "Hangimeslekten veya kimden olursaolsun duyduğunuz olumsuz bir sözkarşısında kendinizi bırakmayın.Umudunuzu hiçbir zaman yitirmeyin.Sürekli araştırın. Bir gün siz deçaresini bulursunuz. Fizik tedavioğlumu iyileştirdi. Bu yüzden BağcılarBelediyesi Başak Özel Eğitim veRehabilitasyon Merkezi çalışanlarınateşekkür ediyorum" dedi. Bebeğininölümle yaşam arasında gidip geldiğinisöyleyen anne Atik, yaşadıklarını şöyleanlattı: 6 ay hastanede kaldık. Doktorlarumutsuzdu. Ailece yıkılmıştık. Evegittiğimde 24 saat boyunca ağladım.Ancak gözyaşı dökmenin bir çözümolmadığını görünce 'Ne yapıp edip seniyaşatacağım' diye kendime söz verdim.Oksijen kablosu 1.5 metre boyundaydı.Zamanımın çoğu o daracık alanda geçti.Meme ememiyordu, sondayla besleniyordu.Uykuda havale geçiriyordu. Aklımadoktorun sözleri geliyordu. Diken üstündeoturuyordum. Gündüzleri işe gidiyordumgeceleri de çocuğuma bakıyordum...
Serpil Atik, "imkansız diye bir şey yoktur" sözünün ne kadar doğru olduğunu kanıtladı. Şimdi herkesin gittiği bir okulda eğitim alan oğlu ile çok mutlu.
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