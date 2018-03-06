Sınıfta kaldık!

Nişantaşı ÜniversitesiPsikoloji bölümü 2. sınıföğrencileri Toprak Gümüş,Ali Eren Yıldız, Eren Aytan,Azat Kabahat ve Anıl Ersan,Taksim Meydanı'nda iki sevgiliarasında yaşanan tartışmayıve erkeğin kadına yönelik şiddetinigösteren bir deney hazırladı.Kalabalığın yoğun olduğusaatlerde deneye başlayanöğrenciler rol icabı, iki sevgiliarasında telefonnedeniyleyaşanan kavgayıcanlandırdı.Vatandaşlarbir süre kavgayadevam edençifti sadeceizlemekleyetindi. Sadeceengelli TanerYılmaz'ın kavgayadahil olmasınınardındanüniversiteöğrencisi Toprak Gümüş bukez de engelli vatandaşla tartışmayabaşladı. Yine diğer vatandaşlartarafından izlenen tartışmayabir sivil polis ayırdı.Gençler bunun bir deney olduğunusöyledi. Engelli TanerYılmaz, "Arkadaşları itişirkengördüm. İnsanlar hiçtepki vermedi, şaşırdım. buuduruma üzüldüm" dedi.
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