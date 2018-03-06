Sınıfta kaldık!

Nişantaşı Üniversitesi Psikoloji bölümü 2. sınıf öğrencileri Toprak Gümüş, Ali Eren Yıldız, Eren Aytan, Azat Kabahat ve Anıl Ersan, Taksim Meydanı'nda iki sevgili arasında yaşanan tartışmayı ve erkeğin kadına yönelik şiddetini gösteren bir deney hazırladı. Kalabalığın yoğun olduğu saatlerde deneye başlayan öğrenciler rol icabı, iki sevgili arasında telefon nedeniyle yaşanan kavgayı canlandırdı. Vatandaşlar bir süre kavgaya devam eden çifti sadece izlemekle yetindi. Sadece engelli Taner Yılmaz'ın kavgaya dahil olmasının ardından üniversite öğrencisi Toprak Gümüş bu kez de engelli vatandaşla tartışmaya başladı. Yine diğer vatandaşlar tarafından izlenen tartışmaya bir sivil polis ayırdı. Gençler bunun bir deney olduğunu söyledi. Engelli Taner Yılmaz, "Arkadaşları itişirken gördüm. İnsanlar hiç tepki vermedi, şaşırdım. bu uduruma üzüldüm" dedi.