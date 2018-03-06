Kabin azabı
Pegasus‘un Kayseri-İstanbul seferini yapan uçak, rüzgar nedeniyle 3 kez pisti pas geçti. Bursa’ya yönlendirildi. Yakıt alınacağı belirtildi! Ancak saatlerce uçak kabininde bekleyen yolcular, sinirden ağlama krizine girdi...
OTOBÜSLE DÖNDÜLER
Bursa'ya inen uçağın, yakıt ikmali ardından tekrar İstanbul'a gitmek üzere havalanacağı belirtildi. Ancak uçağın defalarca pisti pas geçmesi nedeniyle büyük panik yaşayan yolcular, Bursa'da inmek istedi. Saatlerce uçakta bekleyen yolcular, duruma tepki göstererek kapılara yöneldi. Kabin ekibi ile tartışan yolcuların sinir krizi geçirdikleri ve ağlayarak uçaktan inmek için yardım istedikleri görüldü. Uçakta bulunan bir yolcu, yaşananları cep telefonu kamerasıyla sosyal medya hesabından canlı canlı servis etti. Görüntülerde bir yolcu, yaşadıkları korku dolu anları anlattı. Uçağın arka tarafına doğru gidildikçe yolcuları durumu gözler önüne serildi. Tepkilerin büyümesinin ardından Pegasus Havayolları isteyen yolcuları karayolu ile İstanbul'u ulaşımını sağladı.
Etiketler: Sabiha Gökçen Havalimanı , Kayseri , Bursa , Pegasus Havayolları , İstanbul
- 06 Mart 2018, Salı
- Gazete
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