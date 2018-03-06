Gazi Günaydın Keltepe'deki telsiz konuşmasını anlattı

TSK'nın Suriye'nin Afrin bölgesindeki terör örgütlerine yönelik sürdürdüğü Zeytin Dalı Harekâtı'nda, geçen 1 Mart'ta Raco beldesindeki Keltepe'de çıkan çatışmada 8 asker şehit oldu. Çatışmada yaralanan Uzman Onbaşı Fuat Demir'in (24) de tedavi gördüğü hastanede bugün hayatını kaybetmesiyle şehit sayısı 9'a yükseldi.





GAZİ BABA EVİNDE

Çatışmada yaralanan 12 askerden Jandarma Komando Astsubay Üstçavuş Uğur Günaydın, Hatay Devlet Hastanesi'nde tamamlanan tedavisinin ardından memleketi Ereğli ilçesine bağlı Süleymanbeyler Köyü'ndeki babaevine geldi. Uğur Günaydın'ı, Zonguldak Valisi Ahmet Çınar, Ereğli Kaymakamı Nazım Madenoğlu, Zonguldak Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Hüsnü Yağız, İl Jandarma Komutanı Albay Gökhan İnan ve İl Emniyet Müdürü Metin Turanlı ziyaret etti.



Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Abdullah Taha Koç



"JETLER TEPEYİ VURSUN, BİZ ŞEHİT OLALIM YETERKİ HAİNLER GEBERSİN"

Çatışmada şehit düşen Jandarma Astsubay Çavuş Abdullah Taha Koç'un, çatışmadan hemen önce yaptığı telsiz konuşmasını anlatan Günaydın, şunları söyledi: "Telsiz bende olduğu için her şeyi duyabiliyordum. Astsubay Çavuş Abdullah Taha Koç, 'Komutanım jetler tepenin yamacını vursun. Biz burada emniyetimizi aldık. Gerekirse biz burada şehit oluruz ama o hainler de burada gebersin' dedi. O öyle deyince zaten çok duygulandık. Daha da çok hırs geldi, daha da çok saldırma hırsı geldi. Tanklarımız, obüs ve jetlerimiz aynı zamanda atış yapıyordu" dedi.