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Cumhurbaşkanı Erdoğan Aliyev'le görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanı Aliyev ile telefon görüşmesinde, Azerbaycan'ın başkenti 'de 30 kişinin hayatını kaybettiği yangına ilişkin taziyelerini iletti

Cumhurbaşkanı Erdoğan Aliyevle görüştü

Cumhurbaşkanı , Cumhurbaşkanı ile telefonla görüştü.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Erdoğan, Aliyev ile görüşmesinde geçtiğimiz günlerde Azerbaycan'ın başkenti 'de bir rehabilitasyon merkezinde çıkan yangında 30 kişinin hayatını kaybetmesi nedeniyle derin üzüntü duyduğunu belirtti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in şahsında, Azerbaycan halkına taziyelerini ileten Cumhurbaşkanı Erdoğan, yangında hayatlarını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa diledi.

İki lider, görüşme vesilesiyle ikili ilişkilere de değindi.

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  • 06 Mart 2018, Salı 19:48
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