Fransız şirketten terör inlerine özel beton

Suriye'de yıllardır devam eden iç savaşta birçok terör örgütüne açık bir şekilde destek veren Amerika'nın kullandığı son örgüt YPG oldu.

AMERİKA'NIN KUKLASI OLDULAR

Teröristlere; Türkiye sınırında devlet kurma hayalleri satan Amerikalılar, örgütü kendi menfaatleri doğrultusunda kullandı.

Sınırda oluşan terör tehdidinin farkında olan Türk Silahlı Kuvvetleri, 22 Ocak'ta düğmeye basarak Zeytin Dalı Harekatı kapsamında sınırı geçti.

Bölde teröristlerin üzerine adeta balyoz gibi inen Mehmetçik, Amerika'nın örgüt üzerinden kurduğu planları da bozdu.