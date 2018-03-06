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Fransız şirketten terör inlerine özel beton

Suriye'de yıllardır devam eden iç savaşta birçok terör örgütüne açık bir şekilde destek veren Amerika'nın kullandığı son örgüt oldu.

AMERİKA'NIN KUKLASI OLDULAR
Teröristlere; Türkiye sınırında devlet kurma hayalleri satan Amerikalılar, örgütü kendi menfaatleri doğrultusunda kullandı.

Sınırda oluşan terör tehdidinin farkında olan Türk Silahlı Kuvvetleri, 22 Ocak'ta düğmeye basarak kapsamında sınırı geçti.

Bölde teröristlerin üzerine adeta balyoz gibi inen Mehmetçik, Amerika'nın örgüt üzerinden kurduğu planları da bozdu.

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  • 06 Mart 2018, Salı 12:46
YORUMLAR 6 yorum yapıldı

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Dulqarnein Dulqarnein

dava acin, türkiyede varliklari varsa el koyun

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evet0
hayır0
cevapla 06.03.2018 15:45
Mehdi Mehdi

BİZ BU ZALİMLERİ CEHENNEMDE BİR ARAYA GETİRECEĞİZ.

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evet2
hayır0
cevapla 06.03.2018 14:57
m.tekin m.tekin

Afrin çayı üzerinde bulunan baraj yanlışlıkla vurulursa Afrin tünelleri su ile dolar mı?

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evet0
hayır0
cevapla 06.03.2018 13:59
KARTAL KARTAL

BENCE TÜRK ÜN KARSISINDA ALLAHDAN BASKA KİMSE DURAMAZ.........................

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evet0
hayır0
cevapla 06.03.2018 13:43
KARTAL KARTAL

ALLAHIM TEZELDEN BELANIZI VERSİN AMİNNNNN..............................

Aynı Görüşte misiniz?
evet2
hayır0
cevapla 06.03.2018 13:16
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