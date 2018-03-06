Fransız şirketten terör inlerine özel beton

Suriye'de yıllardır devam eden iç savaşta birçok terör örgütüne açık bir şekilde destek veren Amerika'nın kullandığı son örgüt YPG oldu.
AMERİKA'NIN KUKLASI OLDULAR
Teröristlere; Türkiye sınırında devlet kurma hayalleri satan Amerikalılar, örgütü kendi menfaatleri doğrultusunda kullandı.
Sınırda oluşan terör tehdidinin farkında olan Türk Silahlı Kuvvetleri, 22 Ocak'ta düğmeye basarak Zeytin Dalı Harekatı kapsamında sınırı geçti.
Bölde teröristlerin üzerine adeta balyoz gibi inen Mehmetçik, Amerika'nın örgüt üzerinden kurduğu planları da bozdu.
kalan karakter 1000
dava acin, türkiyede varliklari varsa el koyun
BİZ BU ZALİMLERİ CEHENNEMDE BİR ARAYA GETİRECEĞİZ.
Afrin çayı üzerinde bulunan baraj yanlışlıkla vurulursa Afrin tünelleri su ile dolar mı?
BENCE TÜRK ÜN KARSISINDA ALLAHDAN BASKA KİMSE DURAMAZ.........................
ALLAHIM TEZELDEN BELANIZI VERSİN AMİNNNNN..............................
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