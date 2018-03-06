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'den lere ev müjdesi

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (); kendisi, eşi ya da çocuklarının sahip olduğu herhangi bir konut bulunmayan lere özel konut yapımını sürdürüyor.

TOKİden emeklilere ev müjdesi

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (), eşi, kendisi ve çocukları dahil hiç konut sahibi olamamış lere özel konutlar yapmaya devam ediyor. Her gün güncellenen ilanlara göre 250-300 liradan başlayan taksitlerle yurdun çeşitli illerinde ev satışı yapılıyor. Yüzde 10 peşinatla 240 aya (20 yıl) vadeyle sahip olunabilecek evler için emekli maaşı dahil aylık hane gelirinin 3200 lirayı geçmemesi gerekiyor. Gelir şartı İstanbul'da 3700 lira olarak uygulanıyor.

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  • 06 Mart 2018, Salı 12:04
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