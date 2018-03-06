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Dev projede ihale bu yıl

Boğazı'nın altına yapılacak olan üç katlı 'nin ihalesi bu yıl Yap-İşlet-Devret modeli ile yapılacak.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, 3 Katlı Büyük Tüneli'ne ilişkin sondajların yapıldığını, etüt proje çalışmalarının ise devam ettiğini ifade ederek, mühendislik çalışmalarının bitirilmesine bağlı olarak bu yıl içinde Yapİşlet- Devret (YİD) modeliyle ihale edileceğini söyledi.

İlk defa raylı sistemi de içine alan bir YİD modelini öngördüklerine dikkat çeken Arslan, raylı sistemlerde bu modelin uygulanmasının kolay olmadığını, karayoluyla birlikte olacağı için uygulanabilir hale geldiğini bildirdi.

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  • 06 Mart 2018, Salı 11:01
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