Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Almanya'nın başkenti Berlin'de Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel ile ortak basın toplantısı düzenledi. Bakan Çavuşoğlu Alman Dışişleri Bakanlığının Türkiye'ye seyahat uyarısı konusunu gözden geçirmesinde fayda olduğunu belirterek, "Son gördüğümüz uyarı Türkiye'nin gerçeklerini ve ikili ilişkilerimizin seviyesini yansıtmıyor." dedi. PYD eski eş başkanı Salih Müslüm'le ilgili soruyu yanıtlayan Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel ise "Türkiye'den sözlü nota aldık, bunu Adalet Bakanlığı'na ilettik. Bu konudaki kararı hukuk verecek" şeklinde konuştu.

Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel ile görüşmeleri öncesinde ortak basın toplantısında, son aylarda kendisi ve mevkidaşı arasında başlayan diyalog ve yakın iş birliğinin ilişkilere yansıdığını gördüklerini ve bundan mutluluk duyduklarını söyledi.

Bakan Çavuşoğlu şöyle konuştu;



ALMANYA AÇIKLAMASI

Hükümetin kurulma kararından dolayı mutluyuz. Esasen Almanya'da yeni hükümetin kurulması kararı tüm Avrupa için önemli haber. Almanya'nın AB için önemi ve rolünü herkes kabul ediyor. Bugün ikili ilişkilerimizi nasıl geliştiririz, nasıl güçlendiririz, yeni sayfaları nasıl açarız konuşacağız.



"BİRLİKTE ÇOK KATKI SAĞLAYABİLECEĞİMİZİ DÜŞÜNÜYORUZ"

İkili mekanizmaların işletilmesi konusunda takvimi de yeniden görüşeğiz. Balkanlardaki işbirliği önemli, bu bölgenin kalkınması önemli. Burada birlikte çok katkı sağlayabileceğimizi düşünüyoruz. Bizim bölgemizdeki sorunların çözümü konusunda Almanya'yla fikirdaş olduk. Bundan sonraki süreçte de birlikte hareket etmekte fayda var.



AFRİN AÇIKLAMASI: BUGÜNE KADAR HİÇBİR SİVİL ÖLDÜRÜLMEDİ

Suriye'deki ateşkeste ihlaller var. Rejimin ihlallerinin kesinlikle durdurulması gerekiyor. Siyasi süreç için ateşkes şart. BM kararı terörle mücadeleyi kapsamıyor. Biz Afrin'de PKK/PYD ile mücadele ediyoruz. Uluslararası hukuka uygundur. Tüm yükümlülüklerimizi yerine getiriyoruz. Kamplarımızı kurduk. Siviller konusunda hassasız. Bugüne kadar hiçbir sivil öldürülmedi. Birlikte Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması konusunda çalışmalarımız devam edecek. Ben dostum Sigmar Gabriel'le görüşeceğim için çok mutluyum. Kendisine de vakit ayırdığı için teşekkür ediyorum.

Bu sene rezervasyonlara baktığımız zaman, bu sene Almanya'dan Türkiye'ye gelecek turist sayısında yüzdde 80 artış var. Darbe girişimi, terör saldırıları ve siyasi kriz nedeniyle bu sayı düşmüştü. Türkiye, Avrupa'daki bir ülkeden daha az güvenli bir ülke değil. Alman vatandaşları gittiği diğer ülkelerde Türkiye'yi çok özlediler. Çünkü Türkiye'deki otel kalitesi, hizmet kalitesi, geleneksel misafirperverlik farkı var. Seyahat uyarısı konusunda Almanya Dışişleri Bakanlığı'nın bunu değiştirmesinde fayda var. Her ülke tabiki kendi vatandaşlarının güvenliğini sağlamakla yükümlüdür.



GABRIEL'DEN SALİH MÜSLÜM AÇIKLAMASI

PYD eski eş başkanı Salih Müslüm'le ilgili soruyu yanıtlayan Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, "Türkiye'den sözlü nota aldık, bunu Adalet Bakanlığı'na ilettik. Bu konudaki kararı hukuk verecek" şeklinde konuştu.

Gabriel, "Salih Müslim konusunda Türkiye Dışişleri'nden bir sözlü nota aldık. Her zaman olduğu gibi bu Adalet Bakanlığı tarafından gözden geçirilir. Ve bundan sonra hukuk devleti süreci izlenecektir." dedi.