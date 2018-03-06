Afrin'de üç köy daha teröristlerden temizlendi

TSK ve ÖSO Zeytin Dalı Harekatı kapsamında, Afrin'in Harabat Çaranlı, Çaranlı ve Şirkan köylerini kurtararak Şeran belde merkezini teröristlerden temizledi.

ŞERAN BELDESİ ÖĞLE SAATLERİNDE TERÖR UNSURLARINDAN ARINDIRILDI​

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından terör örgütlerine yönelik sürdürülen Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin'in Şeran Beldesi de teröristlerden temizlendi.

Son günlerde çevresindeki köy ve stratejik noktaların alınmasıyla TSK ve Özgür Suriye Ordusu güçlerinin hedefine aldığı Şeran Beldesi'ne yönelik bu sabah operasyon başlatıldı. Çatışmaların ardından Şeran Beldesi öğle saatlerinde terör unsurlarından arındırıldı. Afrin kırsalında Bülbül, Raco ve Şeyh Hadid'in ardından Şeran kurtarılan dördüncü belde oldu.

2872 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

TSK ve operasyonlara destek veren ÖSO güçleri, harekatın başından bu yana YPG/PKK-DEAŞ'ın işgalindeki Afrin'de 4'ü belde merkezi, 117'si köy, 30'u kritik nokta olmak üzere toplam 147 bölgeyi kontrol altına aldı. Operasyon kapsamında toplamda 2872 terörist etkisiz hale getirildi.