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'nin Ankara Büyükelçiliği'nden flaş karar

büyükelçiliği yarın açık olacak. Büyükelçilikte tüm hizmetler normale dönecek.

ABDnin Ankara Büyükelçiliğinden flaş karar
Ankara Büyükelçiliği Sözcüsü David Gainer, bugünden itibaren Büyükelçiliğin tüm hizmetlerinin normale döneceğini açıkladı. Gainer, "Çalışanlarımızın ve elçiliğimizin korumasında Türk polis teşkilatının süregelen güçlü desteğinden memnuniyet duyuyoruz" şeklinde konuştu.
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  • 06 Mart 2018, Salı 19:00
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