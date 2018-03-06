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’nın 30 yıllık Amanos hayali suya düştü

TSK Racu'yu alınca, yıllardır bölgede çok sayıda asker, polis ve sivili şehit eden 'nın,  üzerinden Akdeniz'e geçiş hayali suya düştü.

PKK’nın 30 yıllık Amanos hayali suya düştü
Hatay ve Osmaniye kırsalındaki teröristler de Afrin'e dönemedikleri için bölgede sıkışıp kaldı. , Suriye'deki iç savaşın başlamasından önce, yıllarca Esad rejimi askerlerinin üniformalarını giyerek, Hatay'ın Hassa ilçesinden 'na sızdı. Buradan da sözde Hatay, Osmaniye, Gaziantep, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Malatya kırsalında düzenlediği saldırılarla, çok sayıda asker, polis ve sivil vatandaşı şehit etti.

Afrin'in, YPG'nin kontrolüne geçmesinden sonra PKK'lı teröristler yaz aylarında Hatay kırsalına sızarak saldırılarını sürdürürken kışın YPG'li olarak Racu, Şeyh Hadid ve Bülbül beldelerine dönüyordu. İstihbarat birimleri, sınırda kontrolün sağlanmasıyla Racu'ya geri dönemeyen Amanos kırsalındaki 15 teröristin, Kandil'e şifreli mesajlar gönderip sıkıştıklarını ve yardım istediklerini öğrendi.
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  • 06 Mart 2018, Salı 07:25
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