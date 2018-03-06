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ıslak battaniyenin altında avladı!

8 kahramanın son mermisine kadar çatışıp şehit düştüğü Keltepe’de teröristlerin ikinci bir saldırı yapmak için ıslak battaniyelerin altına gizlendiği ancak ’lardan kurtulamadığı ortaya çıktı.

İHA ıslak battaniyenin altında avladı!
Afrin'in Racu beldesinde 8 Mehmetçiğin şehit olduğu 1083 rakımlı Keltepe bölgesindeki teröristlerin ikinci bir saldırı yapmak istediği ancak 'ları atlatamadığı ortaya çıktı. Mevzileri, Türk askeri karşısında koruyamayacaklarını bilen hainler İHA'lardan gizlenmek için ıslak battaniye kullanmaya başladı. Ancak bu plan milli İHA'lara karşı tutmadı!

40 HAİN ÖLDÜRÜLDÜ

/'lı teröristlerin iki kat ıslak battaniyeyi üzerlerine sarıp ağaç altlarına saklandı. Ancak milli İHA'lar tıpkı şemsiyeli kamuflajda olduğu gibi ıslak battaniye tuzağını da berteraf etti. İkinci saldırı hazırlığındaki yaklaşık 40 terörist etkisiz hale getirildi.

ADIM ADIM TEMİZLİK

Akşam'ın haberine göre, Racu ve köylerini PYD/PKK'dan temizleyen komando ve ÖSO güçleri, örgütün batıdaki savunma hattını kırıp ilçede hâkimiyeti ele geçirdi. PYD'ye ait silah ve mühimmatlar bulunurken EYP ve mayınların imhasına başlandı.
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  • 06 Mart 2018, Salı 07:59
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