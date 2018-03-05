İstanbul Göçmen Kaçakçılığı Müdürlüğü ekipleri, yaptığı istihbarat çalışmalarının ardından Fatih'te düzenledikleri operasyonda 46 farklı ülkeye ait binlerce sahte pasaport, kimlik kartı, ehliyet, vize ve tanıtım kartı ele geçirdi. Ele geçirilen sahte evrakların 8'inin FETÖ üyesi Bylock kullanıcısı şahıslara ait olduğu öğrenildi.
Sahte pasaport operasyonunda FETÖ izi
Fatih'te düzenlenen göçmen kaçakçılığı operasyonunda 46 farklı ülkeye ait binlerce pasaport ele geçirildi.
Etiketler: FETÖ , Vize , INTERPOL , pasaport , sahte pasaport
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