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Sahte operasyonunda izi

Fatih'te düzenlenen göçmen kaçakçılığı operasyonunda 46 farklı ülkeye ait binlerce ele geçirildi.


İstanbul Göçmen Kaçakçılığı Müdürlüğü ekipleri, yaptığı istihbarat çalışmalarının ardından Fatih'te düzenledikleri operasyonda 46 farklı ülkeye ait binlerce sahte , kimlik kartı, ehliyet, ve tanıtım kartı ele geçirdi. Ele geçirilen sahte evrakların 8'inin üyesi Bylock kullanıcısı şahıslara ait olduğu öğrenildi.

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  • 05 Mart 2018, Pazartesi 15:46
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