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ABD Büyükelçiliğine saldıracaklardı! Yakalandılar...

’da, ’daki ABD Büyükelçiliğine eylem hazırlığında olan, terör örgütü üyesi oldukları iddia edilen 4 şüpheli yakalandı.

ABD Büyükelçiliğine saldıracaklardı! Yakalandılar...

'da terör örgütü 'a yönelik operasyonda Irak uyruklu 4 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, terör örgütü DEAŞ'a yönelik Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat şubeleri ile 'in birlikte yürüttüğü çalışma sonucu Samsun- karayolunda uygulama noktasında durdurulan bir otobüste Irak uyruklu Sohaıb Qusay Taha Al-D. ile Fernas Hüseyin A. gözaltına alındı.

Soruşturmayı genişleten ekipler zanlılarla bağlantılı oldukları tespit edilen Iraklı Omar Shıbab Ahmed Al D. ve Azhar Abdulkadhım Salman Al B'yi de merkez İlkadım ilçesindeki kaldıkları yerde gözaltına aldı. Operasyonda çeşitli dijital verilere de el konuldu.

ABD'nin Ankara Büyükelçiliğine eylem hazırlığına ilişkin çalışmalar üzerine yürütüldüğü belirtilen operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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  • 05 Mart 2018, Pazartesi 15:55
YORUMLAR 3 yorum yapıldı

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ihpus ihpus

İTLER SAHİPLERİNİ ISIRMAZ .DAEŞ DENİLEN YAPI ABD TARAFINDAN BESLENİYOR.

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evet0
hayır0
cevapla 05.03.2018 20:30
Koşkoş Koşkoş

Danışıklı bombalama yapacaklardı yani.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 05.03.2018 19:09
mahmut mahmut

kahrolsun ABD.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 05.03.2018 18:49
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