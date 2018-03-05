Türk Kızılayı Ege Bölge Kan Merkezi Müdürlüğü ve Manisa Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle kan bağışını artırmak için başlatılan 'Manisa sana kanım feda' projesi kapsamında, öğrenciler sayesinde kan bağışının artırılması ve öğrenci velilerinin kan bağışına yönlendirilmesi hedeflendi.
Ehliyetler için önemli uyarı
Türk Kızılayı Ege Bölge Kan Merkezi Müdürü Gökay Gök, geçmişte fayansa damlatılarak, kan grubuna bakıldığını, bu yöntemin sağlıklı olmaması nedeniyle ehliyetlerdeki kan gruplarının yüzde 5’inin hatalı olduğunu açıkladı.
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