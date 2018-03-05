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ler için önemli uyarı

Türk ı Ege Bölge Kan Merkezi Müdürü Gökay Gök, geçmişte fayansa damlatılarak, na bakıldığını, bu yöntemin sağlıklı olmaması nedeniyle lerdeki kan gruplarının yüzde 5’inin hatalı olduğunu açıkladı.

Ehliyetler için önemli uyarı

Türk ı Ege Bölge Kan Merkezi Müdürlüğü ve Manisa Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle kan bağışını artırmak için başlatılan 'Manisa sana kanım feda' projesi kapsamında, öğrenciler sayesinde kan bağışının artırılması ve öğrenci velilerinin kan bağışına yönlendirilmesi hedeflendi.

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  • 05 Mart 2018, Pazartesi 15:28
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