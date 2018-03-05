Ehliyetler için önemli uyarı

Türk Kızılayı Ege Bölge Kan Merkezi Müdürlüğü ve Manisa Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle kan bağışını artırmak için başlatılan 'Manisa sana kanım feda' projesi kapsamında, öğrenciler sayesinde kan bağışının artırılması ve öğrenci velilerinin kan bağışına yönlendirilmesi hedeflendi.