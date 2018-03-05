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'li eski vekilden için kara propaganda

Terör örgütüyle ilişkisi nedeniyle vekilliği düşürülen 'li ; ve El Kaide ile ilgili görselleri gibi paylaşarak hakkında kara propaganda yaptı.

HDPli eski vekilden Afrin için kara propaganda

Vekilliği düşürülen 'li 'ın ve El Kaide'nin 'na destek verdiği yalanıyla paylaştığı karenin, 2015'te İdlib'de çekildiği ortaya çıktı.

Terör örgütü / destekçilerinin sosyal medyada, Türk Silahlı Kuvvetlerinin () 'de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nı karalamak için paylaştığı iki fotoğrafın daha gerçekle ilgisi olmadığı belirlendi.

nda Gazzeli çocukları sık sık kullanan terör yandaşları, bu sefer de Batı Şerialı bir kadın üzerinden manipülasyon yapmaya kalktı.

KARA PROPAGANDA YAPILAN FOTOĞRAFIN 2015 YILINA AİT OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI
"Afrin'de zeytin ağacını işgalcilerden korumaya çalışan bir ana" yalanıyla servis edilen fotoğrafın, Batı Şeria'da çekildiği ve 1 Temmuz 2015'te "Filistin'in zeytin ağaçlarının yok olmasını durdurun" başlıklı bir haberde kullanıldığı ortaya kondu.

İsrail askerlerinin arka planda görüldüğü fotoğrafta, zeytin ağacına sarılan Filistinli bir kadın yer alıyor.

Sosyal medyada TSK'yi hedef alan paylaşımlara, devamsızlık gerekçesiyle vekilliği düşürülen Sarıyıldız'ın da destek verdiği görüldü.

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  • 05 Mart 2018, Pazartesi 15:10
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