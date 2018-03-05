Olası İstanbul depremi için 7 insani yardım merkezi önerisi

Olası İstanbul depremine hazırlık amacıyla insani yardım malzemelerinin önceden depolanması için 7 ayrı afet müdahale ve yardım merkezi kurulması önerildi. Böylece çadır, tıbbi malzeme ve su gibi yardım malzemeleri, kentin kritik noktalarına hızla ulaştırılabilecek.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Serhan Duran, Milli Savunma Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ertan Yakıcı ve ASELSAN Uzman Mühendisi Ayşe Sinem Konu tarafından, "İstanbul'da Deprem Yardım Malzemelerinin Önceden Konumlandırılması" isimli bir araştırma yapıldı.

AA muhabirinin Deprem Haftası nedeniyle söz konusu araştırmadan derlediği bilgilere göre, çalışmayla İstanbul'da olası bir depremin neden olacağı kırılganlık etkisi incelenerek, insani yardım malzemelerinin önceden belirlenmiş bazı merkezlere konumlandırılması gündeme getirildi. Araştırmayla, kentin hangi noktalarına afet müdahale ve yardım merkezlerinin kurulabileceği hesaplandı. Bu kapsamda, İstanbul'un ulaşım ağı kırılganlığı, bina kırılganlığı, talep ve mesafe unsurları da dikkate alındı.





Olası depremin zararlarını azaltıcı tedbirlerin şimdiden alınmasının önemine işaret edilen araştırmaya göre, bu tedbirler arasında acil su ve yiyecek planı, çadır kentlerin kurulması ve acil yol ağı gibi unsurlar yer alıyor. Bunların yanında, yardım malzemelerinin önceden konumlandırılması için de bir plan yapılması öneriliyor. Böyle bir konumlandırma, yardım malzemelerinin mağdurlara etkin şekilde ulaştırılmasını sağlayacak.

Araştırmada, afet öncesi faaliyetlerin, depremin ardından gerçekleşecek yardımların başarısını belirleyeceğine işaret edilerek, yardım malzemelerinin depolanması ve konumlandırılması konusunun acil eylem planlarında dikkate alınması talep edildi. Araştırmada, "Yardım malzemeleri önceden satın alınmalı ve depolanmalıdır." ifadesine yer verildi.

Araştırma kapsamında, ilçe nüfusları, ilçelerde olabilecek hasar, ulaşım ağlarının olası tahribatı, talep ve depolarda tutulacak malzeme miktarı gibi unsurlar da göz önüne alınarak, insani yardım malzemeleri için lojistik merkez konumları belirlendi. Avrupa ve Asya yakaları arasında yardım malzemesi alışverişinin olmayacağı varsayılan araştırmaya göre, yardım malzemelerinin dağıtımında ilçe merkezleri arasındaki uzaklıklar esas alındı. Her ilçeyi birbirine bağlayacak azami iki rota seçildi.

Depolarda, su, tıbbi malzeme (ilaç, pansuman malzemesi ve benzeri) ve çadır olmak üzere üç kategoride yardım malzemesi yer alacağı varsayıldı. İstanbul için toplamda 7 deponun açılmasının en iyi çözüm olacağı savunulan araştırmaya göre, Avrupa yakasında dört, Anadolu tarafında ise üç ayrı ilçede afet müdahale ve yardım merkezi kurulması gerektiği saptandı.

Depoların, Avrupa yakasında Büyükçekmece, Gaziosmanpaşa, Eyüp ve Küçükçekmece'de, Anadolu yakasında ise Kartal, Kadıköy ve Ümraniye'de açılması önerildi. En küçük deponun Eyüp'te, en büyük deponun ise Gaziosmanpaşa'da açılması gerektiği belirtildi.

Büyükçekmece, Küçükçekmece ve Kartal depolarında, çadır, tıbbi malzeme ve su, Gaziosmanpaşa deposunda, çadır ve su, Kadıköy'de çadır ve tıbbi malzeme bulunması gerektiği belirlenirken, Eyüp deposunda tıbbi malzeme, Ümraniye'de ise su bulunması yeterli görüldü.