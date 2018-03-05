PKK/PYD'ye silah yağdıran ABD, şimdi de özel olarak yetiştirdiği teröristleri sahaya sürdü. ABD, PKK'nın büyük hezimet yaşadığı Afrin'e, 1990'lı yıllardan bu yana Guam adasında özel eğitim verdiği 70 teröristi getirdi. Guam'da PKK'lılara uçak ve helikopter kullanımı ile antitank, uçaksavar ve dijital mayın eğitimi veriliyor.



EĞİTTİĞİ TERÖRİSTLER TSK VE ÖSO'YA KARŞI SAVAŞIYOR

Terör örgütü PKK/PYD'ye her türlü desteği veren ABD, şimdi de özel olarak yetiştirdiği teröristleri sahaya sürdü. ABD'nin 1990'lardan itibaren Guam Adası'nda özel eğitimden geçirdiği teröristler Afrin'e taşındı. Antitank, uçaksavar, dijital mayın tuzakları askeri taktik-strateji ve manevralar konusunda özel eğitim alan teröristlerden en az 70'i sıcak hatlarda Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu'na (ÖSO) karşı savaşıyor.



HAT'IN ÇEKİRDEĞİ!

ABD'nin Guam'da özel eğitim vererek saha sürdüğü teröristler aynı zamanda HAT adı verilen sözde PKK Özel Harekat Timi'nin de çekirdeğini oluşturuyor. ABD, Afganistan-Bagram Üssü'nden sonra ülke dışında inşaa ettiği en büyük ikinci askeri üs olan Guam'da 1996 yılından beri teröristleri eğitiyor.



EN AZ BİR YIL EĞİTİM

Yeni Şafak'ın haberine göre Irak, Suriye, İran ve bazı Avrupa ülkelerinden Guam ABD Askeri Üssü'ne götürülen Kürt gençlerine, uçak ve helikopter kullanımından ağır silahlara, kimyasal uzmanlığından, siyaset, hukuk, uluslararası ilişkiler alanına kadar geniş yelpazede eğitimler veriliyor. En az 1 yıl eğitim alan teröristler daha önce Irak'a gönderilirken 2000'lerin başından itibaren Suriye ve İran'a da ihraç ediliyor. KAMPLARI PASİFİKTE



Afrin'de TSK ve ÖSO'ya karşı sahaya sürülen PKK'lı teröristler Pasifik'teki Guam adasında eğitiliyor. PKK'lı teröristlerin kullandığı silahlar ile giydiği elbiseler, ABD özel kuvvetlerinden farksız. ABD'nin en gelişmiş silahları ile gece görüş dürbünlerini kullanıyorlar.



ABD ÖZEL KUVVETLERİNDEN FARKSIZ



ABD'nin Guam Adası'nda eğiterek sahaya sürdüğü PKK'nın Özel Harekat Timi kullandığı silahlardan giydiği özel üniformalarına kadar ABD'nin özel kuvvetlerinden farksız. Tepeden tırnağa her türlü donanımı ABD tarafından karşılanan HAT'lar ABD'nin en gelişmiş silahlarını kullanıyorlar.