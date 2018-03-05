;
Yol Durumu
  1. ABD'den Afrin'e özel eğitimli terörist!

'nin sinsi planı

Washington’da düzenlenen gizli bir toplantıda ’nin ’deki planları ortaya çıktı. Planın üç ana ayağı: Türkiye’yi durdurmak, Soçi sürecini baltalamak ve Suriye’yi bölüp bölgede yerleşik Amerikan kuvvetleri bulundurmak

ABDnin sinsi Suriye planı

, İngiltere, Fransa, Suudi Arabistan ve Lübnanlı yetkililer, ABD'nin planlarını tartışmak ve bu planın nasıl uygulanacağına karar vermek için Washington'da bir araya geldi. Lübnan merkezli El Akhbar gazetesinin haberine göre ABD'nin gizli planı üç ana aşamadan oluşuyor: Türkiye'yı durdurmak, Türkiye- Rusya-İran üçlüsünün önemli rol üstlendiği Soçi Müzakereleri'ni sabote etmek ve Suriye'yi bölmek. İngiltere'nin Washington Büyükelçiliği Ortadoğu Masası Şefi Benjamin Norman imzalı gizli diplomatik telgrafa göre kendilerine "Küçük Grup" adını veren 5 ülkenin temsilcileri 11 Ocak'ta Washington'da toplandı. ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı David Satterfield'ın da katıldığı toplantıda, ABD'nin Türkiye'yi denetim altına almak için çalışmalar yürüteceği kaydedildi. Washington'un, Ankara-Moskova-Tahran'ın inisiyatifle Astana'da başlayan ve Soçi'de devam eden barış müzakerelerini baltalayacağı, yerine Batı'nın daha etkin rol almaya çalıştığı sürecine önem vereceği belirtildi.

KİRLİ PLANIN BM AYAĞI
ABD'nin Suriye'yi bölüp, ülkenin kuzeyindeki terör örgütü YPG ile birlikte kalıcı olmayı planladığı öne sürüldü. Toplantıda Suriye'yi bölme planının ABD'ye yılda 4 milyar dolara mal olacağı öngörüldü. "Birleşmiş Milletler Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura'yı kendi çıkarları doğrultusunda yönlendirmek" ve "Suriye muhalefetini etki altına almak" da planın diğer iki ayağı olarak öne çıktı. ABD'li temsilcinin PKK/YPG'yi de Cenevre sürecine dahil etme çabası da beş sayfalık raporda yer alıyor. Rusya Ulusal Güvenlik Konseyi, ABD'nin Suriye'de YPG'nin kontrolündeki bölgelerde 20 askeri üsse sahip olduğunu açıklamıştı.

'SAVAŞ SUÇU İŞLEYENLER BUNUN HESABINI VERECEK'

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Zeyd Raad el-Hüseyin, Suriye'de Beşar Esad rejiminin Doğu Guta'da muhtemelen savaş suçu işlediğini, sorumluların yargılanmaktan kaçamayacağını söyledi. Doğu Guta'da dün de 21 kişiyi öldüren rejim güçlerinin Doğu Guta'nın yüzde 10'unu ele geçirdiği kaydedildi. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'ne göreyse, BM'nin 30 günlük ateşkes çağrısı yaptığı 25 Şubat-2 Mart arasında, 38'i çocuk, 21'i kadın 146 sivil rejim saldırılarında öldü.

Etiketler: , ,
  • 05 Mart 2018, Pazartesi 07:30
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar