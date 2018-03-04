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Üniversitelilerden müthiş icat!

Konya'da SÜ öğrencileri tarafından tasarlanan ve cep telefonu yazılımıyla kontrol edilebilen , havada tehdit unsurlarını tespitinin ardından üzerindeki roketle imha edebiliyor.


Konya'da Selçuk Üniversitesi (SÜ) öğrencileri tarafından yapılan ve cep telefonu yazılımıyla kontrol edilebilen (HSR), havada tehdit unsurlarını tespitinin ardından üzerindeki roketle imha edebiliyor.

SÜ Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü öğrencileri Mehmet Şen, Mustafa Ekmen ve Muhammed Ali Baygın, robot sistemleri üzerine çalışma başlattı.

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  • 04 Mart 2018, Pazar 13:15
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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anticehape anticehape

odtülüler abuk subuk eylemler yapmaktan bilime ilime zaman bulamıyor tabi

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cevapla 04.03.2018 14:15
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