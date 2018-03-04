Üniversitelilerden müthiş icat!

Konya'da Selçuk Üniversitesi (SÜ) öğrencileri tarafından yapılan ve cep telefonu yazılımıyla kontrol edilebilen Hava Savunma Robotu (HSR), havada tehdit unsurlarını tespitinin ardından üzerindeki roketle imha edebiliyor.
SÜ Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü öğrencileri Mehmet Şen, Mustafa Ekmen ve Muhammed Ali Baygın, robot sistemleri üzerine çalışma başlattı.
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odtülüler abuk subuk eylemler yapmaktan bilime ilime zaman bulamıyor tabi
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