İstanbul'da suç örgütüne yönelik operasyonda, 2 kişi gözaltına alındı.
İstanbul'da suç örgütüne operasyon
Etiketler: İstanbul , çerkez cengiz
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bak bak su afraya tafraya,,senin havan batsin..görgüsüz..cakma kabadayi..allahim böyle insanlara para pul verince böyle aziyolar iste..daglari ben yarattim diyolar
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