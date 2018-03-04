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'da suç örgütüne operasyon

'da suç örgütüne yönelik operasyonda, 2 kişi gözaltına alındı.

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  • 04 Mart 2018, Pazar 13:00
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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t&#252;rk türk

bak bak su afraya tafraya,,senin havan batsin..görgüsüz..cakma kabadayi..allahim böyle insanlara para pul verince böyle aziyolar iste..daglari ben yarattim diyolar

Aynı Görüşte misiniz?
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cevapla 04.03.2018 14:09
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