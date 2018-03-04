Başbakan Yıldırım'dan çok önemli Afrin açıklaması

Partisinin Muğla 5. Olağan İl Kadın Kolları Kongresi'nde konuşan Başbakan Binali Yıldırım, Mehmetçiği Afrin'e emin adımlarla ilerlediğini söyleyerek, "Biz Suriyeli, Iraklı kardeşlerimizin acısını dindirmek için oradayız. Fırat Kalkanı Harekatı ile oluşturduğumuz güvenli bölgeler gibi Afrin'de de Afrin'i asıl sahiplerine, Araplara, Kürtlere, Türkmenlere, zulüm gören kardeşlerimize teslim edeceğiz" dedi.



Yıldırım'ın açıklamaları:

AK Parti kongreleri bir başka. Biz her kongremizden daha güçlü çıkarız. Gayretinizi tebrik ediyorum, sizlerle bu salonda, salonun dışında bu coşkuyu yaşamak bizlere güç veriyor, heyecan veriyor.

Afrin, analar ne aslanlar doğurmuş. Afrin'de kahraman Mehmetlerimiz destan yazıyor. İki gün önce kalleşçe şehit ettikleri kardeşlerimizin kanı yerde kalmadı, Raco'yu ele geçirdiler, emin adımlarla Afrin'e doğru kahramanlarımız ilerliyoruz. Raco'dan temizliği tamamladıktan sonra emin adımlarlar ilerliyorlar. Şehitlerimiz 81 milyonun gönlünde yaşıyor.



Bu vatan bize şehitlerimizden emanettir. Şehitlerimizin emanetine sahip çıkmaya hazır mısınız Muğla. Alçaklara hakettikleri dersi vermeye var mıyız? Birliğimize, dirliğimize, kardeşliğimize sahip çıkacağız. 81 milyonu kardeş bileceğiz. Hiç kimseyi ötekileştirmeyeceğiz, dışlamayacağız. Ay yıldızlı bayrağımızı daha da yükseklere çıkaracağız. Daha çok çalışacağız. Ülkemizi daha da büyüteceğiz. Şehitlere olan borcumuzu ancak böyle ödeyebiliriz. Terörle mücadelemiz kararlılıkla devam ediyor. Ülkemize yöneleten tehdit nereden gelirse gelsin orası bizim için hedeftir. Biz Suriyeli, Iraklı kardeşlerimizin acısını dindirmek için oradayız. Fırat Kalkanı Harekatı ile oluşturduğumuz güvenli bölgeler gibi Afrin'de de Afrin'i asıl sahiplerine, Araplara, Kürtlere, Türkmenlere, zulüm gören kardeşlerimize teslim edeceğiz. Mazlumların yaralarını saracağız. Orada yaşayan kardeşlerimizi zulümden kurtarıyoruz. O insanların sevincini, duasını, Mehmetçiğe teşekkürlerini hep birlikte izliyoruz. Muğla'nın yiğit kadınları 2002'den beri bu yolda demokrasi mücadelesinde bizlerle berabersiniz.

28 Şubat üzerinden 21 yıl geçti. Yapılan zulümleri, 30 yaş ve üzerinde olanlar çok iyi hatırlayacaklar. Halka ayar vermeye kalkanlar bugün yargı önünde hesap veriyorlar. FETÖ'cü hainler, onlar da bugün hesap veriyorlar. Tankla, tüfekle, silahla bu milleti teslim alacağını zannettiler ama yanıldılar. Millet 7'den 70'e sokağa inerek meydanlara inerek, demokrasiye sahip çıktı. Cumhurbaşkanı'na sahip çıktı, hükümetine sahip çıktı ve ülkesini canla başla savundu.

"KADINA UZANAN ELLER KIRILSIN İSTİYORUZ"

Muğla'dan Türkiye'nin bütün kadınlarının gününü tebrik ediyorum. İyi ki varsınız, Allah hepinizden razı olsun. Kadınların aklı, vicdanı, merhameti sayesinde geleceğe emin adımlarla yürüyoruz. Kadına şiddeti lanetliyoruz. Kadına uzanan eller kırılsın istiyoruz. Kadınımıza bunu yapan insan olamaz.



AK Parti demek kardeşlik demektir, AK Parti herkesin diline, dinine, mezhebine, yaşam tarzına saygı demektir. Ak kadınlar 2019 seçimleri geliyor. Yeni bir milat olacak 2019'da. Sistemin arızaları 2017 referandumu ile ortadan kalktı. Siyasi yönetimimiz yeni seçimlerden sonra Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile daha da güçlü hale geliyor. Güçlü iktidar, güçlü Türkiye demek. Demokrasimiz, hukuk devletimiz daha da güçlenecek. Seçmenler partiler daha da yakınlaşacak. Biz AK Parti olarak MHP ile Cumhur İttifakı'nı ilan ettik. Hayırlı uğurlu olsun. Mesele memleketse gerisi teferruattır.

Seçim güvenliği daha da artacak. Küçük partilerin baraj problemi ortadan tamamen kalkacak. Siyasette hileyi ortadan kaldıracağız. Seçim sonrasında yaşanan hükümet kurma krizlerini de tarihe gömeceğiz. Ak kadınlar, ak gençler, 2019'a hazır mısınız?

Turizmde rezervasyonlar yüzde 50'yi aştı. Tekrar o parlak dönemlerimize dönüyoruz.

KONGRE ÖNCESİ VATANDAŞLARA SESLENDİ

Başbakan Binali Yıldırım, partisinin Muğla 5. Olağan İl Kadın Kolları Kongresi öncesinde konuştu.

Yıldırım'ın açıklamaları:

Muğla, başka bir benzerin yok bu dünyada. Böylesine güzel bir şehirden bahsediyoruz. Muğla'nın insanları, Muğla'nın güzelliklerinden daha da güzel. Milletin adamı Recep Tayyip Erdoğan'ı 15 Temmuz'da alçaklara teslim etmeyen Muğla'lı vatandaşlarımızla gurur duyuyoruz. Muğla'dan yiğitler diyarından Afrin'deki kahramanlarımıza selam verelim mi? Aslan Mehmetçik oraları yerle bir etti, kanları yerde kalmadı. Raco'yu da ele geçirdiler, Afrin'e emin adımlarla ilerliyorlar.

Cumhurbaşkanımızın size çok selamı var. Kucak dolusu selamı var. Buradan da tabii sizlerin selamını da başım gözüm üstüne deyip Cumhurbaşkanımıza yarın ileteceğim. Hiç merak etmeyin.