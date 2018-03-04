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Terörist 'den yardım istedi

Afrin'de Mehmetçik karşısında kaçacak yer bulamayan teröristler, Amerika'nın 'yi durdurmasını ümit etmeye başladı.

Terörist Murat Karayılan ABDden yardım istedi

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin'in şehir merkezine doğru ilerleyen Mehmetçik, bölgede yuvalanan teröristlerin korkulu rüyası haline geldi.

Operasyonlar karşısında çaresiz kalan teröristler, askerlerimizin karşısında duramayınca tünellere girerek kalleş saldırıların planlarını yapmaya başladı.

Teröristlerin oldukça zor duruma düşmesinden sonra Kandil'den Amerika'ya çağrı yükseldi.

AMERİKA TÜRK ASKERİNİ DURDURSUN
Terör örgütü 'nın elebaşlarından , Amerika'nın Afrin'de 'yi durdurması gerektiğini söyledi.

"Amerika'nın 'nın Afrin'e saldırısından endişe duyduğunu açıklaması mantıklı değil." diyerek tepkinin az olduğunu savunan Karayılan, Türk askerinin geri çekilmesini Amerika'nın sağlayabileceğini söyledi.

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  • 04 Mart 2018, Pazar 09:52
YORUMLAR 5 yorum yapıldı

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fdxd fdxd

KARAYILAN DENILEN DINSIZ DOMUZ AMERIKANIN BOKUNDA GEBERECEKSIN .

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evet1
hayır0
cevapla 04.03.2018 14:22
erkan dalkilic erkan dalkilic

nasil yardim olacak bay pkk, amerika kendine yardim edemiyor basinizin caresine bakin

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evet1
hayır0
cevapla 04.03.2018 14:17
anticehape anticehape

le ne oldu muro, hani en bıçkın savaşçılardınız, ABD size Türkiye'ye vermediği en ileri teknoloji silahları verdi, yine köpekler gibi geberiyorsunuz. neden bilin mi muro: siz savaşçı değilsiniz, pusucusunuz. mevzi tutamazsınız. durup savaşamazsınız. çünkü siz, 1000 yıldır birlikte yaşadığınız Türkler'den bir şey öğrenememişsiniz. allah günahlarını affetsin muro, çünkü sonun yakın ve bizim elimizden olacak.

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evet1
hayır0
cevapla 04.03.2018 12:33
Alaiddin Alaiddin

Bunun ve kızlarla resimleri olan varya apo nun yanında yan yana resimlerini göreceğiz büyük heyecanla inşaallah

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evet0
hayır0
cevapla 04.03.2018 11:09
Mehdi Mehdi

Vatan haini,dinsiz,kafir,zalim bozguncu.

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evet0
hayır0
cevapla 04.03.2018 10:27
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