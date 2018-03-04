Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin'in şehir merkezine doğru ilerleyen Mehmetçik, bölgede yuvalanan teröristlerin korkulu rüyası haline geldi.
Operasyonlar karşısında çaresiz kalan teröristler, askerlerimizin karşısında duramayınca tünellere girerek kalleş saldırıların planlarını yapmaya başladı.
Teröristlerin oldukça zor duruma düşmesinden sonra Kandil'den Amerika'ya çağrı yükseldi.
AMERİKA TÜRK ASKERİNİ DURDURSUN
Terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Murat Karayılan, Amerika'nın Afrin'de Türkiye'yi durdurması gerektiğini söyledi.
"Amerika'nın TSK'nın Afrin'e saldırısından endişe duyduğunu açıklaması mantıklı değil." diyerek tepkinin az olduğunu savunan Karayılan, Türk askerinin geri çekilmesini Amerika'nın sağlayabileceğini söyledi.
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KARAYILAN DENILEN DINSIZ DOMUZ AMERIKANIN BOKUNDA GEBERECEKSIN .
nasil yardim olacak bay pkk, amerika kendine yardim edemiyor basinizin caresine bakin
le ne oldu muro, hani en bıçkın savaşçılardınız, ABD size Türkiye'ye vermediği en ileri teknoloji silahları verdi, yine köpekler gibi geberiyorsunuz. neden bilin mi muro: siz savaşçı değilsiniz, pusucusunuz. mevzi tutamazsınız. durup savaşamazsınız. çünkü siz, 1000 yıldır birlikte yaşadığınız Türkler'den bir şey öğrenememişsiniz. allah günahlarını affetsin muro, çünkü sonun yakın ve bizim elimizden olacak.
Bunun ve kızlarla resimleri olan varya apo nun yanında yan yana resimlerini göreceğiz büyük heyecanla inşaallah
Vatan haini,dinsiz,kafir,zalim bozguncu.
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