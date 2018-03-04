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öldürülen terörist sayısını açıkladı

'de yürütülen Zeytin Dalı Harekatı 44. gününde devam ediyor. , 96 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Son açıklamaya göre Afrin'de etkisiz hale getirilen terörist sayısı 2612 oldu.

TSK öldürülen terörist sayısını açıkladı

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından geçen 20 Ocak günü 'nin sınır hattı ile bölgedeki güvenlik ve istikrarın sağlanması, bölge halkının teröristlerin baskı ve zulmünden kurtarılması amacıyla 'nin kuzeybatısındaki bölgesinde //PYD-YPG'li ve DEAŞ'lı teröristlere yönelik başlatılan 'Zeytin Dalı Harekâtı'nda 44'üncü güne girildi.

Zeytin Dalı Harekatı'nda dün Afrin'e ulaşan yaklaşma istikameti üzerinde olması ve içinde çok sayıda teröristin barınmasına imkan vermesi nedeniyle kritik bir öneme haiz olan Racu beldesi başta olmak üzere, Hamilek, Ramadiye, Badinli, Karkin, Ali Bezanlı ve Çemenli dahil toplam 7 yerleşim yerinde kontrol sağlandı.

YOĞUN ÇATIŞMA
Bölgedeki kaynaklar Racu'nun alınmasının ardından 'nın Afrin'e ilerleyişinin hızlanacağını bildiriyor. Dün geceden bu yana Racu'dan kaçan teröristlerle yoğun çatışmalar yaşanıyor.

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  • 04 Mart 2018, Pazar 09:47
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