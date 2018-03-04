TSK öldürülen terörist sayısını açıkladı

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından geçen 20 Ocak günü Türkiye'nin sınır hattı ile bölgedeki güvenlik ve istikrarın sağlanması, bölge halkının teröristlerin baskı ve zulmünden kurtarılması amacıyla Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrinbölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG'li ve DEAŞ'lı teröristlere yönelik başlatılan 'Zeytin Dalı Harekâtı'nda 44'üncü güne girildi.

Zeytin Dalı Harekatı'nda dün Afrin'e ulaşan yaklaşma istikameti üzerinde olması ve içinde çok sayıda teröristin barınmasına imkan vermesi nedeniyle kritik bir öneme haiz olan Racu beldesi başta olmak üzere, Hamilek, Ramadiye, Badinli, Karkin, Ali Bezanlı ve Çemenli dahil toplam 7 yerleşim yerinde kontrol sağlandı.

YOĞUN ÇATIŞMA

Bölgedeki kaynaklar Racu'nun alınmasının ardından TSK'nın Afrin'e ilerleyişinin hızlanacağını bildiriyor. Dün geceden bu yana Racu'dan kaçan teröristlerle yoğun çatışmalar yaşanıyor.