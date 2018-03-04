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Meteoroloji'den çok kritik uyarı! Bu illerde yaşayanlar dikkat (4 Mart 2018 )

Meteoroloji Genel Müdürlüğü; Bursa, , ve Yalova için çok kritik uyarılarda bulundu. Sel ve taşkınlara karşı vatandaşın dikkatli olmasını istenirken, yağışla birlikte yer yer rüzgarın da etkisini göstereceği açıklandı. İşte o tahminler...

Meteorolojiden çok kritik uyarı! Bu illerde yaşayanlar dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son raporuna göre; Ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Niğde, Aksaray ve Nevşehir çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, batı kesimlerde yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı, Van ve Hakkari çevrelerinde yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde olmak üzere; Marmara'nın kuzeyi ve doğusu ve Batı Karadeniz ile Bursa, Bingöl, Muş, Bitlis, Diyarbakır'ın doğusu ve Batman'ın kuzey kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

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  • 04 Mart 2018, Pazar 11:05
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