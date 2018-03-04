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Deyr Savan köyüne giden TDV gönüllüleri, terör örgütü YPG/PKK'nın tüm tehditlerine rağmen evlerini terk etmeyen sivillere yardım kolisi dağıttı.
- 04 Mart 2018, Pazar 18:30
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