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'ya dikildi

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu tarafından teröristlerden temizlenen 'ya dikildi.

Racoya Türk bayrağı dikildi

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında ve , Afrin'in batısındaki Şeyh Hadid beldesine bağlı Soğulcak ve Aranda köylerini, Şeran beldesinin Bafliun köyü ve dağı ile beldesine bağlı Halilo köyünü /'dan kurtardı.

AFRİN MERKEZ GÖRÜNDÜ
Böylece Afrin belde merkezine doğu hattından giden yol ile Şeran belde merkezinin doğu ve güney kanadı ile örgütün Afrin merkezini doğu ekseninde ilk savunma hatlarının olduğu Kafr Cenne ve Kıtme köyleri ateş menzili içine girdi.

Son ilerlemelerle Cinderes-Afrin ilçe merkezi arasındaki kara yolu bağlantısı da kesilmiş oldu.

TÜRK BAYRAĞI DİKİLDİ
Raco bölgesinin teröristlerden temizlenmesinin ardından tören ile dikildi.

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  • 04 Mart 2018, Pazar 17:42
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