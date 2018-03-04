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TSK açıkladı! İşte öldürülen terörist sayısı

TSK'dan yapılan açıklamada 2668 terörist etkisiz hale getirildiği belirtildi.

TSK açıkladı! İşte öldürülen terörist sayısı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından itibaren 2668 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, harekat kapsamında terör örgütleri PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ mensubu teröristlerin etkisiz hale getirilmesine yönelik kara ve hava operasyonları devam ediyor.

Hava kuvvetleri, taarruz helikopterleri ve kara ateş destek vasıtaları ile desteklenen operasyonlar neticesinde, müteakip harekat için önem taşıyan Şeyh Hadid beldesi başta olmak üzere, Hacı Halil, Halilo, Kura, Aranda, Soğulcak ve Bafliun dahil 7 yerleşim yerinde kontrol sağlandı.

Ayrıca, son iki günde icra edilen operasyonlar sonucunda, Racu ve Cenderis'ten Afrin'e ulaşan karayolları da kontrol altına alındı.

İcra edilen bu operasyonlar sonucunda 56 terörist etkisiz hale getirildi, harekatın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısı 2668 oldu.

  • 04 Mart 2018, Pazar 19:07
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