Başbakan Yıldırım'dan çiftçilere büyük müjde

Başbakan Binali Yıldırım'dan, Manisa 5. Olağan İl Gençlik Kolları Kongresi'nde açıklamalarda bulundu. Yıldırım, "Afrin'deki kahramanlar diyor ki gençlere söyle biz buraya fazla geliyoruz. Onlar biraz daha beklesin." diye konuştu. Kongre öncesi vatandaşlara seslenen Yıldırım, "Terör örgütleri, korkun Türkiye'den, korkun Mehmetçik'ten" dedi.

Yıldırım'ın açıklamaları:

"AFRİN'E EMİN ADIMLARLA İLERLİYOR"

Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı, Racu'yu temizledik, arslanlarımız Afrin'e doğru emin adımlarla ilerliyor.

Fatih'i, Kanuni'yi bağrından çıkaran topraklar, Manisa. Cumhuriyetimizi nasıl savunduysa Manisa 15 Temmuz'da da FETÖ alçaklarına karşı demokrasiyi savunan şehirdir Manisa. Şimdi yeni bir tarih yazmaya hazır mısınız? Bu salon muhteşem coşkusunu sandıktan gösterecek mi? Tek kelimeyle muhteşemsin Manisa. Sevgili gençler, 15 Temmuz gecesini hatırlayın. 15 Temmuz Türkiye'nin karanlık bir geceden milletin cesareti ile aydınlığa çıktığı bir gündür. Cumhurbaşkanımız, milletin adamı Recep Tayyip Erdoğan'ın size selamını getirdim. Cumhurbaşkanımız o gün meydanlara davet etti. Siz, kadını ile genci ile, yaşlısı ile indiniz meydanlara.

"BUNDAN RAHATSIZ OLANLAR OLMUŞ"

28 Şubat'ı yapanlar hesabını veriyor, verecek dedik. Bundan rahatsız olanlar olmuş. Tabii ki rahatsız olacaksınız. Yaptıklarınızın yanınıza kar mı kalacağını zannediyorsunuz. Yağma yok Türkiye hukuk devleti, güçlü iktidar var, AK Parti iktidarı var, hukuk devletinde hukuksuz iş yapanlar, darbe yapmaya kalkışanlar hesabını mutlaka verecek. Hiç başka yolu yok. Kalkmış diyorlar ki efendim 'Başbakan açıklama yaparak yargıyı baskı altına alıyor'. Hiçbir yargıcımız baskılara, telkinlere kulak asmaz, bizim hakimlerimiz kalemleriyle, kararlarıyla, delilleriyle, kanunlarla konuşur. Onun için bizim yargıçlarımıza böyle suçlamalar yapmak ancak ve ancak bu haksızlığı, hukuksuzluğu, darbeyi yapanların marifetlerinin ortaya çıkmasının verdiği bir paniktir, korkudur, telaştır. Korkunun ecele faydası yoktur.

CHP'YE ELEŞTİRİ

Kendini bilmez bir CHP'li diyor ki, MHP-AK Parti ittifakı bir şeytan ittifakıdır. Şeytan bile bunların yanında masum kalır. Böyle alçakla ifadeleri partimize yakıştıranlar siyasi mefta olmaktan kendilerini kurtaramazlar. Bugünlerde bayrak diye bağırıyorsanız, buyurun siz de girin Cumhur İttifakına. Bayrak altında herkese yer var.

Afrin'deki kahramanlar diyor ki gençlere söyle biz buraya fazla geliyoruz. Onlar biraz daha beklesin.

FETÖ DE HESAP VERECEK

Şimdi hesap veriyorlar hesap. Eninde sonunda FETÖ de hesap verecek.

Soma şehitleri için yaptığımız konutları teslim ettik.

KONGRE ÖNCESİ VATANDAŞLARA SESLENDİ

Başbakan Binali Yıldırım'dan, Manisa 5. Olağan İl Gençlik Kolları Kongresi öncesi vatandaşlara seslendi.

Yıldırım'ın açıklamaları:

Türkiye teröre karşı gerçek mücadele yapan tek ülkedir. Terör örgütleri, korkun Türkiye'den, korkun Mehmetçik'ten. Destekçilerinizi de unutmadık, onlara da günü geldiğinde hesap soracağız.

Bu yol yapıldığında Türkiye nüfusunun 4'te 1'i buralara gelecek. Manisa-İstanbul arası 2.5 saati bulacak. Kemalpaşa'ya kadar olan 22 kilometre tamamlanmış. Şimdi, Balıkesir'e doğru devam ediyor. Manisa'ya yıllardır beklediğiniz hızlı tren de geliyor. Hayırlı uğurlu olsun. Hızlı tren Manisa'ya yakışır. 17 şehzedayi yetiştiren, 7'sini padişah yapan bu şehre en yapsak yakışır.

"HESAPLARA MAZOT PARALARINI YATIRIYORUZ, MART SONUNA KADAR HERKES ALACAK"

Bu sene de üzümü yine yavrularımıza okullarda besleyici olarak vereceğiz. Bunun da kararını aldık. Manisa'ya son 16 yılda 1.5 milyardan fazla tarım desteği verdik. Mazotun yarısı sizden yarısı bizden, şimdi hesaplara mazot paralarını yatıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Mart sonuna kadar herkes alacak.

"İZMİR BU MESAJ SİZE"

Manisa bu işi bitirmiş. İzmir bu mesaj size. İzmir'de de gereği yapacağız.