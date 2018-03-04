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Babalarını televizyonda gören larının sevinci

Suriye'nin kuzeyinde bulunan Afrin'deki PKK/YPG terör örgütlerine yönelik gerçekleştirilen Zeytin Dalı Harekatı'nda görevli özel harekat i 'e röportaj verdi. Polis babalarını gören ları televizyona sarıldı ekranı öpücüklere boğdu, o fotoğraf sosyal medyada büyük ilgi görüyor.

Babalarını televizyonda gören polis çocuklarının sevinci

JÖH ve PÖH timleri teröristleri Afrin'den temizlemek için bölgeye intikal etti. Zeytin Dalı Harekatı kapsamında görevli özel harekatçı , sınır ötesinde 'e konuştu.

ÇOCUKLARIN GÖZ YAŞARTAN MUTLULUĞU
Polisin, babalarını A Haber yayınında gören ları sevinçten televizyona sarıldı. Günler sonra babalarını gören çocuklar, ekrandan babalarının yanağına öpücük kondurdu. O anlar sosyal medyada paylaşıldı ve büyük ilgi gördü.



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  • 04 Mart 2018, Pazar 12:12
YORUMLAR 2 yorum yapıldı

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kosovali kosovali

Allah yar ve yardimciniz olsun

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 04.03.2018 16:14
anticehape anticehape

sağ salim inşallah aslanlar

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 04.03.2018 12:31
Haberin tüm yorumlarını okuyun (2 yorum)

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