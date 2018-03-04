Babalarını televizyonda gören polis çocuklarının sevinci

JÖH ve PÖH timleri teröristleri Afrin'den temizlemek için bölgeye intikal etti. Zeytin Dalı Harekatı kapsamında görevli özel harekatçı polis, sınır ötesinde A Haber'e konuştu.
ÇOCUKLARIN GÖZ YAŞARTAN MUTLULUĞU
Polisin, babalarını A Haber yayınında gören çocukları sevinçten televizyona sarıldı. Günler sonra babalarını gören çocuklar, ekrandan babalarının yanağına öpücük kondurdu. O anlar sosyal medyada paylaşıldı ve büyük ilgi gördü.
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Allah yar ve yardimciniz olsun
sağ salim inşallah aslanlar
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