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Afrin'de teröristlerden temizlendi

tarafından başlatılan ‘’nın 44'üncü gününde Bafelyon köyü ve dağı teröristlerden arındırıldı.


​Afrin'e 13 kilometre uzaklıktaki 'nın teröristlerden temizlenmesinin ardından harekatın yönü, Bafelyon köyüne çevrilmişti.

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  • 04 Mart 2018, Pazar 17:02
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