Afrin'e 13 kilometre uzaklıktaki Burseya Dağı'nın teröristlerden temizlenmesinin ardından harekatın yönü, Bafelyon köyüne çevrilmişti.
Afrin'de Bafelyon Dağı teröristlerden temizlendi
TSK tarafından başlatılan ‘Zeytin Dalı Harekatı’nın 44'üncü gününde Bafelyon köyü ve dağı teröristlerden arındırıldı.
Etiketler: Bafelyon Dağı , TSK , Burseya Dağı , Şeyh Huruz , YPG , PKK , zeytin dalı operasyonu , Zeytin Dalı Harekatı
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