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Afrin'de Mehmetçik merhameti

'nin Afrin bölgesinde devam eden harekatı kapsamında teröristlerin tuzakladığı tüplerden sızan gazlardan dolayı zehirlenen hayvanları, kahraman Mehmetçik tedavi ediyor.

Afrinde Mehmetçik merhameti
'nin Afrin bölgesinde devam eden Harekatı teröristleri hedef almaya devam ediyor. Terörü ve teröristin sonunu getirecek olan Zeytin dalı Harekatı kapsamında terör örgütleri son çırpınışlarını verirken, sivilleri kendine kalkan eden hain teröristler çevredeki hayvanlara da zarar veriyor.



KEÇİLER ZEHİRLENDİ
Terör örgütü YPG/PYD/'nın Afrin bölgesinde Mehmetçiklerimize yönelik EYP'li saldırı girişimleri sonuçsuz kalırken, TSK ve ÖSO askerlerinin tespit ettiği EYP'ler doğal hayata zarar veriyor. Bölgede bulunan keçi sürüsündeki birkaç hayvan EYP'den sızan zehirli gazlar nedeniyle zehirlendi.

MEHMETÇİK İMDATLARINA YETİŞTİ
​Bölgede faaliyetlerini yürüten kahraman Mehmetçikler keşif çalışmaları sırasında zehirlenen hayvanları fark ettiler. hemen Yaralı vaziyette bulunan keçilerin yanına giden Türk askerleri hayvanlara ilk yardım tedavileri uygulayarak kendilerine gelmelerini, iyileşmelerini sağladı. Sosyal medyada günün en çok izlenen videolarından biri olan bu görüntü, "sivil öldürüyorlar" yalanlarını çürütürken, "hayvanlara" bile nasıl şefkatli yaklaşıldığını gözler önüne serdi

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  • 04 Mart 2018, Pazar 22:12
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