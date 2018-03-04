Afrin'de Mehmetçik merhameti
Suriye'nin Afrin bölgesinde devam eden Zeytin Dalı harekatı kapsamında teröristlerin tuzakladığı tüplerden sızan gazlardan dolayı zehirlenen hayvanları, kahraman Mehmetçik tedavi ediyor.
KEÇİLER ZEHİRLENDİ
Terör örgütü YPG/PYD/PKK'nın Afrin bölgesinde Mehmetçiklerimize yönelik EYP'li saldırı girişimleri sonuçsuz kalırken, TSK ve ÖSO askerlerinin tespit ettiği EYP'ler doğal hayata zarar veriyor. Bölgede bulunan keçi sürüsündeki birkaç hayvan EYP'den sızan zehirli gazlar nedeniyle zehirlendi.
MEHMETÇİK İMDATLARINA YETİŞTİ
Bölgede faaliyetlerini yürüten kahraman Mehmetçikler keşif çalışmaları sırasında zehirlenen hayvanları fark ettiler. hemen Yaralı vaziyette bulunan keçilerin yanına giden Türk askerleri hayvanlara ilk yardım tedavileri uygulayarak kendilerine gelmelerini, iyileşmelerini sağladı. Sosyal medyada günün en çok izlenen videolarından biri olan bu görüntü, "sivil öldürüyorlar" yalanlarını çürütürken, "hayvanlara" bile nasıl şefkatli yaklaşıldığını gözler önüne serdi
Etiketler: Zeytin Dalı , Suriye , PKK
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