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Sony'den büyük skandal: Ödül 'ye verildi!

Sony'nin her yıl düzenlediği ve şimdi de 11. kez organize edilen Dünya Fotoğraf Ödülleri yarışmasının 2018 başlığında terör örgütü 'li bir teröristin cenaze fotoğrafı yer aldı ve finale kaldı...

Sonyden büyük skandal: Ödül YPGye verildi!
Sony'nin düzenlediği yarışmanın profesyonel fotoğrafçılara açık olan kısmında, tarafından çekilen ve "Güncel Olaylar&Haberler"kategorisinde "Rakka'nın Geri Alınması" isimli serinin bir fotoğrafında 'li teröristin tabut taşırken kaydedilmiş görüntüsü de yer aldı. Bu fotoğraf paylaşılırken "onurlandırıldı" ifadesinin kullanılması da büyük tepki çekti.



Fotoğrafı kaydeden Uygar Önder Şimşek'in //YPG çizgisinde çok sayıda fotoğraf çalışmasında bulunduğu ortaya çıktı. Daha önce Türkiye'de gözaltına alınan ve "terör propagandası" suçundan Silopi ilçesi dışına çıkarılan Şimşek, Sony yarışmasında finale kaldı. Afrin'de binlerce askerimizin yürüttüğü onurlu mücadele sürecinde böylesine bir fotoğrafın "onurlandırıldı" başlığıyla sunulması Türkiye'de oldukça haklı şekilde eleştiriliyor. Fotoğraf sonrası, Sony'nin Türkiye ile olan ilişkilerinin seyri de merak ediliyor...
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  • 04 Mart 2018, Pazar 22:30
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