Sony'nin düzenlediği yarışmanın profesyonel fotoğrafçılara açık olan kısmında, Uygar Önder Şimşek tarafından çekilen ve "Güncel Olaylar&Haberler"kategorisinde "Rakka'nın Geri Alınması" isimli serinin bir fotoğrafında YPG'li teröristin tabut taşırken kaydedilmiş görüntüsü de yer aldı. Bu fotoğraf paylaşılırken "onurlandırıldı" ifadesinin kullanılması da büyük tepki çekti.
Fotoğrafı kaydeden Uygar Önder Şimşek'in PKK/PYD/YPG çizgisinde çok sayıda fotoğraf çalışmasında bulunduğu ortaya çıktı. Daha önce Türkiye'de gözaltına alınan ve "terör propagandası" suçundan Silopi ilçesi dışına çıkarılan Şimşek, Sony yarışmasında finale kaldı. Afrin'de binlerce askerimizin yürüttüğü onurlu mücadele sürecinde böylesine bir fotoğrafın "onurlandırıldı" başlığıyla sunulması Türkiye'de oldukça haklı şekilde eleştiriliyor. Fotoğraf sonrası, Sony'nin Türkiye ile olan ilişkilerinin seyri de merak ediliyor...
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.