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ABD Zeytin Dalı Harekatı'ndan neden rahatsız?



Teröre destekte sınır tanımayan ABD Suriye'nin Kuzeyinde terör koridoru kurmaya kalkıştı. Türkiye'nin Zeytin Dalı Harekatı'yla avucunu yalayan ABD, ne yapacağını şaşırdı. Peki, ABD Zeytin Dalı Harekatından neden rahatsız? İşte cevabı...
  • 04 Mart 2018, Pazar 21:46
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