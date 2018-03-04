ABD'den Türkiye'ye küstah terör şantajı!
ABD'nin Ankara Büyükelçiliği sözde güvenlik tehdidi nedeniyle yarın (Pazartesi) sınırlı hizmet vereceğini açıkladı. Büyükelçiliğin sitesinde yer alan açıklamada skandal ifadeler kullanıldı.
PKK-YPG-DEAŞ gibi her türlü terör örgütüne yardımda sınır tanımayan ABD, sanki terör örgütlerinin saldırı yapacğı alanları kendisi belirlemiş gibi vatandaşlarına uyradı bulundu. Uyarılar arasında, "popüler turistik alanları, alışveriş merkezlerini, alışveriş bölgelerini ve spor-eğlence merkezlerini ziyaret etmeyi tercih ederseniz, kişisel güvenlik durumunuzu ve duyarlılığınızı artırın" ifadesi yer aldı.
ALENEN TERÖR ŞANTAJI!
Yaptığı açıklamalar ve gönderdiği silahlarla alenen teröristlerin besleyiciliğini üstlenen ABD akıllara zarar açıklamasıyla, "Türkiye'ye terör şantajı mı yapıyorlar?" sorularını akıllara getirdi. Ayrıca açıklama terör destekçisi ABD'nin Türkiye'deki uyuyan terör hücrelerini uyandırma mesajı olarak da yorumlandı.
İşte ABD'nin o açıklaması;
"Güvenliğinize ilişkin aile ve arkadaşlarınızı bilgilendirin", "gelişmeler için yerel medyayı izleyin" ve "dikkat çekmemeye çalışın" uyarıları da ABD vatandaşlarının bilgisine sunuldu. Ayrıca bugün için ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'nde vize başvurusu, pasaport yenileme ve noterlik hizmetleri gibi rutin işlemler de yapılmayacak.
Etiketler: ABD , Ankara , ankara büyükelçilik , Türkiye
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